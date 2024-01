Efemérides del 8 de enero: ¿Qué pasó un día como hoy?

ESTADOS UNIDOS.- Te contamos las efemérides del 8 de enero, los acontecimientos más importantes ocurridos una fecha como hoy entre el año 1500 y el 2023.

1500

1537.- Creación de la primera diócesis de América del Sur, la de Cuzco, en Perú.

1700

1766.- Una flotilla inglesa se apodera del puerto de Egmont, en las islas Malvinas.

1900

1918.- El presidente estadounidense Woodrow Willson presenta los llamados '14 puntos de Willson', una declaración de principios para alcanzar la paz tras el fin de la I Guerra Mundial. Entre ellos, planteaba el libre comercio, el fin de la diplomacia secreta y la creación de una Sociedad de Naciones.

1926.- Ibn Saud es proclamado rey de la región de Hejad, posteriormente incorporada a Arabia Saudí.

1937.- El Congreso de EEUU establece el embargo de armas destinadas a las partes enfrentadas en la Guerra Civil española.

1959.- Fidel Castro, al frente de sus tropas, entra triunfante en La Habana.

1973.- En México, Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México se fusionan, creando el Grupo Televisa.

1979.- Mueren 50 personas al explotar el petrolero francés 'Betelgeuse' en aguas irlandesas.

1996.- Mas de 300 muertos al estrellarse un avión de carga Antónov en un céntrico mercado de Kinshasa (Zaire).

2000

2003.- Un avión de las Líneas Aéreas Turcas se estrella al aterrizar en Diyarbakir (Turquía). Mueren 75 de los 80 pasajeros.

2004.- La reina Isabel II bautiza en Southampton el 'Queen Mary 2', el mayor barco de pasajeros del mundo.

2007.- Bielorrusia corta el suministro de petróleo ruso a Polonia, Alemania y Ucrania, que no se restablece hasta tres días después.

2011.- La congresista estadounidense Gabrielle Giffords resulta herida por un balazo en la cabeza en Tucson, Arizona. En el tiroteo mueren seis personas.

2014.- El expresidente cubano Fidel Castro reaparece en la inauguración de un estudio de arte, después de nueve meses sin aparecer en público.

2015.- La milicia islamista Boko Haram mata a cientos de personas en el noreste de Nigeria.

2016.- México detiene de nuevo al narcotraficante Joaquín 'el Chapo' Guzmán, seis meses después de su fuga.

2017.- El musical 'La La Land' hace historia en los Globos de Oro al convertirse en la película con el mayor número de premios obtenidos, un total de siete, todos a los que aspiraba.

2020.- Mueren los 176 ocupantes de un avión ucraniano derribado por error por un misil iraní cerca de Teherán.

2023.- Seguidores radicales del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro invaden las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la Corte Suprema.

NACIMIENTOS

1867.- Emily Greene Balch, académica y escritora estadounidense, ganadora del Nobel de la Paz en 1946.

1870.- Miguel Primo de Rivera, general golpista que gobernó España entre 1923 y 1930.

1897.- Dennis Wheatley, escritor inglés.

1912.- José Ferrer, actor y director puertorriqueño de cine.

1921.- Leonardo Sciascia, escritor político italiano.

1934.- Jacques Anquetil, campeón ciclista francés.

1939.- Carolina Pacanins, conocida como Carolina Herrera, diseñadora de moda venezolana nacionalizada estadounidense.

1942.- Stephen Hawking, científico británico.

1947.- David Bowie, cantante, compositor y actor británico.

1957.- Nacho Duato, bailarín y coreógrafo español.

1979.- Sarah Polley, actriz canadiense.

1984.- Kim Jong-un, líder de Corea del Norte.

2000.- Noah Cyrus, actriz y cantante estadounidense.

DEFUNCIONES

1642.- Galileo Galilei, matemático, físico, astrónomo e inventor italiano.

1879.- Baldomero Espartero, general y político español, regente y presidente de Gobierno.

1896.- Paul Verlaine, poeta francés, creador del simbolismo.

1941.- Robert Baden Powell, general británico, fundador de los 'boy-scouts'.

1976.- Chu En-Lai, exprimer ministro chino.

1990.- Jaime Gil de Biedma, poeta español.

1995.- Carlos Monzón, boxeador argentino.

1996.- Francois Mitterrand, expresidente de Francia.

1997.- Melvin Calvin, científico estadounidense, Premio Nobel de Química 1961.

2002.- Alexandr Prójorov, físico ruso, Premio Nobel y uno de los 'padres' del láser.

2007.- Iwao Takamoto, dibujante estadounidense de origen japonés.

2009.- Gaston Lenotre, cocinero francés.

2012.- Alexis Weissenberg, pianista francés de origen búlgaro.

2015.- Andraé Crouch, cantante de gospel estadounidense.

2016.- Otis Clay, cantante estadounidense.

2017.- Hashemí Rafsanyaní, expresidente de Irán (1989-1997).

2020.- Peter Kirstein, informático británico que participó en la creación de Internet.

2022.- Gerardo de la Torre, escritor mexicano.

CELEBRACIONES

Estados Unidos: Jackson Day

Islas Marianas del Norte: Día de la Commonwealth

Moldavia: fiesta de Navidad (7 de diciembre en la sección Cultura de Moldavia).

Niue: Día Nacional Takai.

SANTORAL CATÓLICO

San Apolinar de Hierápolis (s. II).

Santos Teófilo y Eladio de Lybia, mártires (s. III).

Santos Luciano, Maximiano y Juliano de Beauvais, mártires (c. 290).

San Paciente de Metz, obispo (s. IV).

San Severino de Nórico, presbítero y monje (c. 482).

San Máximo de Pavía, obispo (c. 514).

San Jorge de Choziba, monje y eremita (c. 614).

San Natalán de Aberdeen, obispo (c. 678).

San Erhardo de Ratisbona, obispo (707).

Santa Gúdula de Moorsel, virgen (c. 712).

San Alberto de Cashel, obispo (c. s. VIII).

San Lorenzo Giustiniani, obispo (1456).

Beato Eduardo Waterson, presbítero y mártir (1593).

Santo Antonio "Gauchito" Gil

