Efemérides del 7 de enero: ¿Qué pasó un día como hoy?

ESTADOS UNIDOS.- Te contamos las efemérides del 7 de enero, los acontecimientos más importantes ocurridos una fecha como hoy entre el año 1600 y el 2023.

1600

1610.- Galileo Galilei descubre tres satélites de Júpiter con un telescopio casero. Días después, observa otro más.

1700

1785.- Primera travesía del estrecho de Calais en globo, por el francés Jean-Pierre Blanchard y el norteamericano John Jeffries.

1791.- La Asamblea Constituyente francesa crea las patentes de invención.

1797.- Adopción de la bandera tricolor italiana (verde, blanco y rojo) en Reggio Emilia.

1800

1899.- Publicación del primer número de la revista 'Vida literaria', dirigida por Jacinto Benavente y entre cuyos colaboradores figuraban Rubén Darío, Miguel de Unamuno y Antonio Machado.

1900

1919.- Estalla un movimiento obrero en Argentina, que se extiende hasta el día 14 y es conocido como la Semana Trágica.

1928.- El Támesis se desborda a su paso por Londres, originando una de las mayores inundaciones de la capital británica.

1929.- Comienza a publicarse el cómic de Tarzán, de Hal Foster, adaptación del personaje literario de Edgard Rice Borrughs.

1939.- La francesa Marguerite Perey descubre el francio.

1958.- Bobby Fischer gana, con 14 años, el Campeonato Nacional de Ajedrez de EE.UU.

1962.- Monserrat Caballé debuta con éxito en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, con el estreno de 'Arabella' la última ópera de Richard Strauss.

1965.- Aparece en Colombia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que perpetra su primera acción armada en la localidad de Simacota (departamento de Santander).

1970.- Primer secuestro aéreo en España, realizado por un joven de 18 años, Mariano Ventura Rodríguez, en Zaragoza.

1979.- Fuerzas vietnamitas ocupan Pnom Penh, capital de Camboya, con la ayuda de camboyanos opuestos al régimen de Pol Pot, que huye.

1989.- Fallece Hirohito y el príncipe Akihito le sucede como emperador de Japón.

1990.- La torre inclinada de Pisa cierra al público por problemas de seguridad. Reabre el 15 de diciembre de 2001, después de ser enderezada 40 centímetros.

1991.- Roger Lafontant, exministro del derrocado dictador haitiano Jean Claude Duvalier, fracasa en su golpe de estado contra el presidente electo, Jean B. Aristide.

2000

2001.- Senegal aprueba una nueva Constitución.

2002.- El francés Yves Saint Laurent se retira del mundo de la moda.

2007.- El arzobispo polaco Stanislaw Wielgus renuncia al cargo de metropolitano de Varsovia, tras descubrirse que fue confidente de la policía comunista.

2013.- China anuncia el final de los controvertidos campos de reeducación.

2014.- Sale de Siria el primer cargamento de armas químicas para ser destruidas.

2015.- Doce muertos en un atentado yihadista contra el semanario francés 'Charlie Hebdo', en París.

2019.- Dimite el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim.

2020.- Pedro Sánchez es investido presidente del Gobierno de España.

.- Más de 50 personas mueren en Kerman (Irán) en una estampida durante el funeral de Qasem Soleimaní, asesinado días antes por Estados Unidos.

.- En Venezuela, la oposición vuelve a investir a Juan Guaidó como presidente interino tras entrar por la fuerza en el Parlamento.

2022.- Cirujanos de la Universidad de Maryland (EE.UU.) realizan el primer trasplante de un corazón de cerdo modificado a un hombre. El receptor, David Bennet, falleció dos meses después.

2023.- El republicano Kevin McCarthy es elegido presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tras 15 votaciones.

NACIMIENTOS

891.- Abderrahmán III, califa cordobés.

1539.- Sebastián de Covarrubias, lexicógrafo español.

1907.- Nicanor Zabaleta, arpista español.

1913.- Francisco Fernández del Riego, escritor español.

1932.- Max Gallo, historiador, escritor y político francés.

1950.- 'Juan Gabriel' (Alberto Aguilera), cantante mexicano.

1963.- Carmen Machi, actriz española.

1964.- Nicolas Coppola, más conocido como Nicolás Cage, actor estadounidense.

1967.- Nick Clegg, político británico.

1971.- Jeremy Renner, actor estadounidense.

1985.- Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1 británico.

1988.- Duane da Rocha, nadadora española nacida en Brasil.

1991.- Caster Semenya, atleta sudafricana.

.- Eden Hazard, futbolista belga.

1993.- Jan Oblak, futbolista esloveno.

1995.- Leslie Grace, cantante y compositora estadounidense de ascendencia dominicana.

DEFUNCIONES

1536.- Catalina de Aragón, reina de Inglaterra.

1932.- André Maginot, político francés.

1943.- Nikola Tesla, ingeniero e inventor nacido en Croacia (entonces parte del Imperio austrohúngaro) y nacionalizado estadounidense.

1948.- María de Maeztu, pedagoga española.

1984.- Alfred Kastler, físico francés, Premio Nobel de Física 1966.

1986.- Juan Rulfo, escritor mexicano.

1988.- Trevor Howard, actor británico.

1989.- Hirohito, emperador de Japón.

1993.- Italo Mancini, filósofo italiano.

1996.- Karoly Grosz, político húngaro.

2005.- Pierre Daninos, escritor y humorista francés.

2006.- Heinrich Harrer, alpinista austriaco.

2015.- Rod Taylor, actor australiano.

2016.- André Courréges, diseñador de moda francés.

2017.- Mario Soares, político portugués.

2018.- France Gall, cantante francesa.

.- Peter Sutherland, empresario y político irlandés.

2019.- Moshé Arens, político y diplomático israelí.

2020.- Elizabeth Wurtzel, escritora y periodista estadounidense.

.- Neil Peart, músico canadiense, batería del grupo Rush.

2021.- Michael Apted, cineasta británico.

2022.- Francisco Laína, político español.

CELEBRACIONES

Día del Sello Postal.

Navidad en algunos países ortodoxos (véase también 6 de enero)

Argentina: Día de la Simpatía. Día del Coleccionista.

Colombia: Sexto y último día del Carnaval de Negros y Blancos, en Pasto.

SANTORAL CATÓLICO

San Raimundo de Peñafort, presbítero (1275).

San Polieuto de Melitene, mártir (c. 250).

San Luciano de Nicomedia, presbítero y mártir (312).

San Valentín de Passau, obispo (c. 450).

San Crispino de Pavía, obispo (467).

San Valentiniano de Coira, obispo (548).

San Tilón de Solignac (c. 702).

San Ciro de Constantinopla, obispo (714).

San Alderico de Cenomanum, obispo (856).

San Canuto Lavard, mártir (1131).

Beato Mateo Guimerá, obispo (1351).

Beato Ambrosio Fernández, mártir (1620).

San José Tuân, mártir (1862).

Beata María Teresa Haze, virgen y fundadora (1876).

