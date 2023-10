Efemérides del 17 de octubre: ¿Qué pasó un día como hoy?

ESTADOS UNIDOS.- Te contamos las efemérides del 17 de octubre, los acontecimientos más importantes ocurridos una fecha como hoy entre 1800 y 2021.

1800

1888.- Thomas Edison patenta el fonógrafo óptico (la primera película).

1899.- Comienza en Colombia la guerra civil llamada de los "Mil Días", que termina el 21 de noviembre de 1902.

1900

1910.- Quinta y última jornada del huracán de los Cinco Días en Cuba, que causa la muerte a 700 personas y en La Habana rompe el malecón.

1931.- Al Capone es hallado culpable por un jurado en Estados Unidos y el 24 de octubre es condenado a once años de prisión por evadir impuestos.

1933.- Einstein escapa de la Alemania nazi y llega a Estados Unidos como refugiado.

1951.- Se inician en Buenos Aires las transmisiones del primer canal de televisión de Argentina: Canal 7.

1966.- Un terremoto asola la costa de Perú y causa 101 muertos, más de 1.500 heridos y graves daños materiales.

1969.- Bolivia nacionaliza la compañía estadounidense Gulf Oil.

1979.- La Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz.

1986.- Estreno de la película "El color del dinero", con Pau Newman (Óscar) y Tom Cruise.

1989.- Un terremoto de 7,1 en la escala de Richter sacude el norte de California y provoca 70 muertos, 3.000 heridos y daños materiales de miles de millones.

1994.- Tratado de paz entre Israel y Jordania por disputas territoriales, que fue ratificado el 26 de octubre con la presencia del Bill Clinton.

1997.- Estreno oficial de la película "I Know What You Did Last Summer" (Sé lo que hicisteis el último verano).

2000

2003.- Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente de Bolivia, dimite tras un mes de protestas en las que mueren más de 70 personas.

2004.- Entra en vigor en Brasil la "Ley de Tiro de Destrucción" por la que pueden ser derribados los aviones que vuelen sobre territorio brasileño sin identificarse.

2014.- Argentina lanza su primer satélite para telecomunicaciones.

2016.- Despega la nave china Shenzhou-11 con dos astronautas a bordo para permanecer 33 días en el laboratorio espacial Tiangong-2.

2017.- Un juez de Hawai bloquea el tercer veto migratorio del presidente estadounidense, Donald Trump, por discriminatorio.

2018.- Un estudiante mata a 19 personas en un instituto de Crimea, Rusia y luego se suicida.

NACIMIENTOS

1797.- Juan Lavalle, militar destacado en la guerra de la independencia de Argentina.

1912.- Papa Juan Pablo I (Albino Luciani).

1915.- Arthur Miller, dramaturgo estadounidense.

1916.- José López Rega, político argentino, cofundador del peronismo.

1918.- Rita Hayworth, actriz estadounidense.

1920.- Miguel Delibes, escritor y periodista español.

.- Montgomery Clift, actor estadounidense.

1968.- Ziggy Marley, músico jamaicano, hijo de Bob Marley.

1969.- Jesús Ángel García Bragado, atleta español.

1972.- Eminem, cantante de rap estadounidense.

1983.- Felicity Jones, actriz británica.

DEFUNCIONES

1757.- René Reaumur, físico francés.

1849.- Frédéric Chopin, compositor polaco.

1934.- Santiago Ramón y Cajal, médico español, premio Nobel.

1944.- Pavel Haas, compositor checo.

2005.- Ba Jin, escritor chino.

2018.- Ara Güler, fotoperiodista turco.

2019.- Alicia Alonso, bailarina y coreógrafa cubana.

2022.- Claudio Biern Boyd, director de cine español, creador de "David el gnomo".

Celebraciones

Día Mundial del Rinoceronte

Día Mundial sin Automóvil

Día Internacional del Mimo, en honor a Marcel Marceau, en la fecha de su muerte

Bulgaria:

Día de la Independencia

Estonia:

Día de la Lucha de la Resistencia

Malí:

Día de la Independencia

Uruguay:

Día del Maestro

Santoral católico

San Mauricio de Agauno y compañeros, mártires (302)

Santa Emérita de Roma, mártir

Santa Basila de Roma, mártir (304)

San Silvano de Levroux, eremita (s. V)

San Florencio de Glonna, presbítero (s. VI)

San Laudo de Coutances, obispo (549)

Santa Salaberga de Laon, abadesa (664)

San Emeramo de Ratisbona, obispo (690)

Beato Otón de Freising, obispo (1158)

Beato Ignacio de Sandone Belvisotti, presbítero (1770)

Beato José Marchandon, presbítero y mártir (1794)

Santos Pablo Chong Ha-sang y Agustín Yu Chin-gil, mártires (1839)

Beato Carlos Navarro Miquel, presbítero y mártir (1936)

Beato Germán Gozalvo Andreu, presbítero, y mártir (1936)

Beatos Vicente Pelufo Corts y Josefa Moscardó Montalvá, mártires (1936)

Beato Vicente Sicluna Hernández, presbítero y mártir (1936)

Beata María de la Purificación Vidal Pastor, virgen y mártir (1936)