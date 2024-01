Efemérides del 15 de enero: ¿Qué pasó un día como hoy?

ESTADOS UNIDOS.- Te contamos las efemérides del 15 de enero, los acontecimientos más importantes ocurridos una fecha como hoy entre el año 1700 y el 2021.

1700

1759.- Abre sus puertas en Londres el Museo Británico.

1796.- Desembarcan en La Habana los supuestos restos mortales de Cristóbal Colón, procedentes de Santo Domingo.

1800

1859.- Estalla una revolución en Haití que destrona al emperador Faustino I.

1875.- Golpe de Estado militar en Uruguay. José Ellauri cede el poder ejecutivo a Pedro Varela.

1881.- Batalla de Miraflores, durante la guerra del Pacífico, entre los ejércitos chileno y peruano, que da la victoria a los primeros, abriéndoles las puertas de Lima.

1892.- James Naismith publica las reglas del baloncesto.

1900

1919.- Asesinato en Berlín de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, fundadores del Partido Comunista Alemán y principales dirigentes de la insurrección espartaquista en la capital alemana.

- Desastre de la melaza: en Boston (EE.UU.), la explosión de un gran tanque de melaza provoca una inundación que deja 21 muertos y 150 heridos.

1934.- Un terremoto de magnitud 8 sacude Nepal y el estado indio de Bihar causando unos 12.000 muertos.

1941.- Alfonso XIII abdica en Roma de sus derechos al trono español en su hijo el príncipe don Juan, conde de Barcelona.

1943.- Inauguración del Pentágono, sede del Departamento de Defensa estadounidense, cerca de Washington.

1944.- La ciudad argentina de San Juan es destruida por un seísmo.

1962.- Hallado en Grecia el papiro de Derveni, el manuscrito más antiguo conservado de Europa.

1967.- Se juega la primera Super Bowl, el evento más importante del fútbol americano. Los Green Bay Packers ganan por 35 a 10 a los Kansas City Chiefs.

1971.- Inauguración de la gran presa de Asuán, en el río Nilo.

1985.- Tancredo Neves es designado presidente de Brasil por el Colegio Electoral, aunque fallece antes de asumir el cargo.

1992.- La Comunidad Europea reconoce la independencia de Croacia y Eslovenia, lo que supone la desmembración de Yugoslavia como Estado unitario a efectos europeos.

1996.- Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón 'L' de la Real Academia Española.

- Dimite el primer ministro de Grecia, el socialista Andreas Papandreu, a consecuencia de una grave enfermedad respiratoria.

2000

2000.- El caudillo paramilitar serbio Zeljko Raznatovic, 'Arkan', acusado de crímenes de guerra, es asesinado en Belgrado.

2001.- Nace Wikipedia, enciclopedia libre y publicada en Internet creada por Jimmy Wales y Larry Sanger.

2004.- El robot 'Spirit', de la NASA, comienza la exploración de Marte.

2005.- Primera sentencia por el maltrato a presos iraquíes en la prisión de Abu Ghraib: un tribunal de Texas (EE.UU.) condena a Charles Graner a diez años de prisión y la expulsión del Ejército.

2006.- Michelle Bachelet gana las elecciones en Chile y se convierte en la primera mujer que accede a la Presidencia.

2007.- Ejecutados en Bagdad dos colaboradores de Sadam Husein: su hermanastro, Barzán al Tikriti, y el juez Awad al Bandar.

2009.- El Ejército de Israel mata al ministro de Interior de Hamás, Said Siam, en la franja de Gaza.

- Amerizaje de un avión Airbus 320 en el río Hudson, en Nueva York, pilotado por Chesley Sullenberger. Se salvan los 155 viajeros.

2013.- Más de 80 muertos en un atentado contra la universidad siria de Alepo.

2019.- El Parlamento británico rechaza el acuerdo con la UE sobre el 'Brexit' y el Partido Laborista presenta una moción de censura contra el Gobierno.

2020.- Estados Unidos y China firman la primera fase de un acuerdo comercial.

- El Gobierno ruso dimite en bloque tras anunciar Vladímir Putin cambios en la Constitución.

2022.- Un buque de la compañía española Repsol provoca un vertido de casi 12.000 barriles de petróleo en el mar de la costa central de Perú.

NACIMIENTOS

1809.- Pierre Joseph Proudhon, filósofo socialista francés.

1826.- Marie Pasteur, científica francesa, colaboradora de su marido, Louis Pasteur.

1850.- Sofía Kovalevskaya, matemática rusa.

1888.- María Isabel Carvajal (Carmen Lyra), escritora costarricense.

1896.- Víctor de la Serna, escritor español nacido en Chile.

1906.- Aristóteles Onassis, armador y multimillonario griego.

1908.- Edward Teller, físico estadounidense de origen húngaro.

1918.- Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto (1956-1970).

- Sheila Tinney, matemática irlandesa.

1922.- Paul Casimir Marcinkus, arzobispo norteamericano.

1926.- María Schell, actriz austríaca de origen suizo.

1927.- Armando Morales, pintor nicaragüense.

1929.- Luis Caruncho, pintor, escultor y grabador español.

1955.- Thierry Breton, empresario y político francés.

1975.- Mary Pierce, tenista francesa.

1977.- Giorgia Meloni, primera ministra de Italia.

1978.- 'Niña Pastori' (María Rosa García), cantaora de flamenco española.

1980.- David Muñoz ('Dabiz Muñoz'), cocinero español.

1981.- Manuel Carrasco, cantante español.

- 'Pitbull' (Armando Christian Pérez), cantante rapero cubano-estadounidense.

DEFUNCIONES

1597.- Juan de Herrera, arquitecto español, autor del monasterio de El Escorial.

1988.- Sean Mc Bride, político irlandés, Nobel de la Paz en 1974.

1998.- Junior Wells, músico estadounidense de blues.

2004.- Olivia Goldsmith, escritora estadounidense.

2005.- Victoria de los Ángeles, soprano española.

2006.- Jeque Jaber al Ahmad al Sabah, emir de Kuwait.

2007.- Bo Yibo, histórico líder del Partido Comunista chino.

2009.- Tommy Muñiz, actor y productor de televisión puertorriqueño.

2017.- Isidro Baldenegro, líder indígena mexicano.

2018.- Dolores O'Riordan, cantante irlandesa, líder de 'The Cranberries'.

- Edwin Hawkins, cantante de góspel estadounidense, famoso por su canción 'Oh, Happy Day'.

2019.- Carol Channing, actriz y cantante estadounidense.

2021.- Vicente Cantatore, futbolista y entrenador argentino nacionalizado chileno.

2022.- Ninno Cerruti, diseñador de moda italiano.

2023.- Guadalupe Rivera, académica y política mexicana, hija del pintor Diego Rivera.

CELEBRACIONES

Bolivia: Días del Charango

Cuba: Día de la Ciencia cubana.

Nigeria: Día de Remembranza de las Fuerzas Armadas.

México: Día del Compositor.

Venezuela: Día del Maestro.

Corea del Norte: Día del Alfabeto Coreano.

Imperio romano: Segundo Día de la Carmentalia, en honor de Carmenta.

India:

* Sabarimala (estado de Kerala): Makaravilakku o «Mákara Sankranti».

* Jallikattu.

* Tamil Nadu: Pongal (en 2007).

Malaui: Día de John Chilembwe.

Guatemala: Día del Cristo Negro de Esquipulas.

Perú: Fiesta del Niño Perdido, en Huancavelica.

Chile: Día del Melón con Vino.

Santoral católico

Nuestra Señora de Banneux

santa Secundina de Anagni, virgen y mártir.

san Juan Calibita (s. V).

santa Ita de Hibernia,6 virgen y fundadora (570).

san Probo de Rieti, obispo (c. 570).

san Mauro de Glanfeuil, abad (s. VI/VII).

santa Tarsicia de Rodez, virgen y mártir (s. VI/VII).

san Ableberto o Emeberto de Hamme, obispo (c. 645).

san Malardo de Chartres, obispo (c. 650).

beato Romedio de Thaur, anacoreta (c. s. VIII).

san Bonito de Clermont, obispo (c. 710).

san Arsenio de Armo, eremita (904).

beato Pedro de Castalnau, presbítero y mártir (1208).

beato Jacobo el Limosnero (c. siglo xiii).

beato Ángel de Gualdo Tadino, eremita (1325).

san Francisco Fernández de Capillas, presbítero y mártir (1648).

beato Arnoldo Janssen, presbítero (1909).

beato Luis Variara, misionero (1923)

beato Nicolás Gross, mártir (1945).