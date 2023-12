Efemérides del 14 de diciembre: ¿Qué pasó un día como hoy?

ESTADOS UNIDOS.- Te contamos las efemérides del 14 de diciembre, los acontecimientos más importantes ocurridos una fecha como hoy entre 1800 y 2022.

1800

1897.- El general español Fernando Primo de Rivera y el jefe independentista filipino Emilio Aguinaldo firman el Pacto de Biak-na-Bató que provisionalmente ponía fin a la sublevación en Filipinas.

1900

1900.- El científico alemán Max Planck presenta en Berlín una derivación teórica de su ley de radiación del cuerpo negro, considerada origen de la mecánica cuántica.

1911.- El explorador noruego Roald Amundsen llega al Polo Sur.

1933.- Guerra del Chaco: los paraguayos conquistan el fuerte de Saavedra (Bolivia) y dan por terminado el conflicto.

1947.- Rómulo Gallegos, candidato de Acción Democrática, gana las elecciones generales y presidenciales en Venezuela.

.- Se funda la National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR) que organiza el campeonato automovilístico más popular de Estados Unidos.

1948.- Derrocado el presidente de El Salvador, general Castañeda Castro, por un grupo de oficiales jóvenes.

1967.- El rey Constantino abandona Grecia con rumbo al exilio.

1972.- El cosmonauta estadounidense Eugene Cernan, al mando de la misión Apolo XVII se convierte en el último ser humano en pisar la superficie de la Luna.

1982.- La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declara al centro histórico de la ciudad de la Habana en Cuba como Patrimonio de la Humanidad.

1989.- La coalición de partidos opositores gana las elecciones generales en Chile, con lo que el democristiano Patricio Aylwin (Concertación) se convierte en nuevo presidente del país.

1990.- Doce personas de la secta evangélica El Templo del Mediodía se suicidan de manera ritual en Tijuana (México) ingiriendo alcohol metílico.

1994.- Comienza en China la construcción de la presa de las Tres Gargantas, en el curso medio del río Yangtsé, la mayor del mundo con 2.309 metros de amplitud y 186 metros de alto.

1995.- Firma en el Palacio del Elíseo de París el acuerdo de paz para Bosnia, que pone fin a tres años y medio de guerra.

2000

2003.- El presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, sale ileso de un intento de asesinato en la antigua capital del país, Rawalpindi.

2004.- Los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Cuba, Fidel Castro, fundan en La Habana la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

2010.- El Gobierno de Cuba lanza la enciclopedia en línea EcuRed.

2012.- Un joven de 20 años, mata a su madre en su casa de Newtown (Connecticut, EE.UU.) y luego asesina a 20 niños y seis adultos en el colegio donde trabajaba su madre, antes de suicidarse.

2013.- China se convierte en el tercer país (tras la Unión Soviética y Estados Unidos) en posar una nave sobre suelo lunar.

2014.- Argentina pide a los fondos especulativos que demandaron al país por deuda en mora que se replanteen el escenario a partir de 2015.

2015.- Al menos 43 personas mueren al despeñarse un autobús de la Gendarmería Nacional de Argentina en una carretera provincial de Salta.

2018.- El diario El Nacional, el último medio de circulación nacional impresa en Venezuela crítico con el régimen de Nicolás Maduro, sale por última vez por falta de papel.

2019.- El expresidente de Sudán Omar al Bashir, condenado a dos años por corrupción.

2020.- Google sufre una caída generalizada de varios de sus servicios, entre ellos el correo electrónico, que afecta a millones de usuarios y empresas en todo el mundo.

2021.- La Justicia bielorrusa condena a 18 años a Serguéi Tijanovski, marido de la líder opositora en el exilio Svetlana Tijanóvskaya.

.- Malta legaliza el cultivo y consumo de cannabis con fines recreativos.

.- La explosión de un camión cisterna causa 61 muertos y un centenar de heridos en Haití.

NACIMIENTOS

1503.- Michel de Nostradamus, astrólogo francés.

1853.- Salvador Díaz Mirón, escritor mexicano.

1895.- Jorge VI, rey de Inglaterra.

1914.- Karl Carstens, político y abogado alemán.

1935.- Lee Remick, actriz estadounidense.

1938.- Leonardo Boff, brasileño, teórico de la Teología de la Liberación.

1946.- Jane Birkin, actriz británica.

1979.- Michael Owen, futbolista británico.

DEFUNCIONES

1788.- Carlos III, rey de España.

1799.- George Washington, presidente estadounidense.

1984.- Vicente Aleixandre, poeta español, P. Nobel 1977.

1989.- Andrei Sajarov, físico soviético, Nobel de la Paz 1975.

1993.- Myrna Loy, actriz estadounidense.

2002.- Enrique Tarigo, político uruguayo, ex vicepresidente de la República.

2010.- Neva Patterson, actriz estadounidense.

2013.- Peter O'Toole, actor irlandés.

2018.- Remedios Loza, primera indígena aimara en ser parlamentaria en Bolivia.

2019.- Anna Karina, actriz danesa.

2021.- Riccardo Ehrman, periodista italiano, conocido como "el hombre que derribó el Muro de Berlín"

CELEBRACIONES

Día Internacional de la Radio y la Televisión a favor de la Infancia

Día Internacional del Mono

Estados Unidos: Día de Alabama

Japón: Día de conmemoración de 47 rōnin

Bangladés: Día de los intelectuales martirizados



SANTORAL CATÓLICO

San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia (1591).3

Santos Herón, Ateo, Isidoro y Dióscoro de Alejandría, mártires (250).

Santos Tirso, Leucio y Calínico de Apolonia, mártires (c. 250).

Santa Dróside de Antioquía, mártir (s. III/IV).

Santos Ares, Promo y Elías de Ascalón, mártires (308/ 309).

San Pompeyo de Pavía, obispo (s. IV).

San Nicasio de Reims, obispo (407).

San Agnelo de Nápoles, abad (c. 596).

San Venancio Fortunato, obispo (610).4

San Folcuino de Thérouanne, obispo (855).

San Nimatulacio al-Hardini, presbítero (1858).5

Beato Buenaventura Bonaccorsi, presbítero (c. 1315).

Beata Francisca Schervier, virgen (1876).6

Beato Protasio Cubells Minguell, religioso y mártir (1936).