Efemérides del 13 de diciembre: ¿Qué pasó un día como hoy?

ESTADOS UNIDOS.- Te contamos las efemérides del 13 de diciembre, los acontecimientos más importantes ocurridos una fecha como hoy entre 1200 y 2022.

1200

1294.- El papa Celestino V abdica como cabeza de la iglesia católica después de cinco meses como Sumo Pontífice, justificando la decisión en su estado de salud y falta de conocimiento y muestra su deseo de volver a su anterior vida de ascetismo.

1400

1474.- Isabel la Católica es proclamada reina de Castilla en la ciudad de Segovia.

1481.- Juan II sucede a su padre Alfonso V "el Africano" como rey de Portugal.

1500

1540- Pedro de Valdivia llega al actual Santiago de Chile.

1545.- Apertura oficial del Concilio de Trento, convocado para hacer frente al protestantismo.

1800

1828.- Fusilado el prócer de la independencia argentina Manuel Dorrego, gobernador y capitán general de Buenos Aires.

1853.- Firma del Tratado de la Mesilla, por la cual el presidente Antonio López de Santa Anna vende a los Estados Unidos más de cien mil kilómetros cuadrados de territorio mexicano.

1895.- El compositor austríaco Gustav Mahler estrena su Segunda Sinfonía en Berlín.

1900

1910.- Disturbios estudiantiles en San Petersburgo y Odessa contra el uso de castigos corporales a presos políticos.

1934.- El poeta peruano José Santos Chocano "el cantor de América" muere apuñalado en Santiago de Chile.

1958.- El arzobispo Makarios gana las elecciones en Chipre y se convierte en el primer presidente del país.

.- Estados Unidos lanza al espacio el cohete Júpiter AM-13 con un mono como tripulante.

1962.- La NASA pone en la órbita terrestre el Relay 1, uno de los primeros satélites de comunicaciones lanzados al espacio.

1968.- Arturo da Costa Silva proclama la dictadura militar en Brasil.

1972.- El equipo del Apolo 17 lleva a cabo su tercera y última caminata sobre suelo lunar. Esa misión es la última con alunizaje efectuada por EEUU hasta el momento.

1974.- Malta se convierte en una república dentro de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth), con un presidente como jefe de estado.

1980.- Disuelta la Junta militar salvadoreña y reemplazada por un presidente, el conservador democristiano José Napoleón Duarte.

1981.- El gobierno comunista de la República Popular de Polonia decreta la ley marcial que estuvo vigente hasta 1983.

1982.- Un terremoto en Yemen causa la muerte de al menos 3.000 personas.

1986.- El equipo argentino River Plate se impone por 1-0 a la escuadra rumana del Steaua de Bucarest en la final de la Copa Intercontinental.

1991.- Los presidentes de los países de Centroamérica aprueban en Tegucigalpa (Honduras) la creación del Sistema de Integración Centroamericano.

1996.- El Papa Juan Pablo II y el patriarca de los cristianos armenios, Karekin I, firman un documento que pone fin a una división de 1.500 años.

.- El ghanés Kofi Annan es elegido séptimo Secretario General de Naciones Unidas (ONU).

1997.- El fenómeno meteorológico conocido como "El Niño" provoca la única nevada registrada en más de un siglo (la anterior había sido en 1881) en la ciudad mexicana de Guadalajara.

1998.- Puerto Rico rechaza en referéndum su anexión a Estados Unidos.

2000

2001.- El asalto terrorista al Parlamento de la India en Nueva Delhi deja un saldo mortal de 15 muertos, incluidos los tres asaltantes.

2003.- Capturado el expresidente iraquí Sadam Husein en un zulo de una granja de la ciudad de Adouar.

2004.- Augusto Pinochet es procesado por el juez Juan Guzmán como presunto responsable en crímenes de la Operación Cóndor.

2006.- La Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

.- Una expedición científica en el río Yangtsé en China anuncia la extinción del delfín de aleta blanca o "baiji" .

2007.- Los líderes de los 27 países de la Unión Europea firman en Lisboa el Tratado de reforma de la UE.

2013.- Corea del Norte ejecuta al número dos del régimen, Jang Song-thaek, condenado a muerte por corrupción.

2015.- Detenido en Madrid el excombatiente de las FARC Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, "El enfermero", acusado de realizar más de 500 abortos forzados a guerrilleras de su organización.

2016.- El Parlamento Europeo da luz verde al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Ecuador.

2022.- EE. UU. anuncia un "logro científico histórico" hacia la energía inagotable con la fusión nuclear.

NACIMIENTOS.

1797.- Heinrich Heine, poeta romántico alemán.

1816.- Werner von Siemens, inventor alemán fundador de la empresa Siemens.

1865.- Ángel Ganivet, escritor español.

1903.- José López Rubio, dramaturgo español.

1912.- Luiz Gonzaga, acordeonista, cantante y compositor brasileño, conocido como el "rey del baião".

1920.- George Shultz, exsecretario de Estado norteamericano.

1923.- Antoni Tapies, pintor español.

- Alfonso Osorio, político español.

1925.- Dick Van Dyke, actor estadounidense.

1928.- Nati Mistral, actriz y cantante española.

.- Jack Tramiel,empresario estadounidense, fundador de Commodore y consejero delegado de Atari.

1929.- Christopher Plummer, actor canadiense.

1936.- Karim Aga Khan, Imán de los musulmanes ismaelitas, de nacionalidad suiza.

1943.- Arturo Ripstein, director de cine mexicano.

1950.- Luisa Fernanda Rudi, política española.

1953.- Ben Bernanke, economista estadounidense, expresidente de la Reserva Federal.

1957.- Steve Buscemi, actor estadounidense.

1967.- Jamie Foxx, actor estadounidense.

1978.- Manuel González Rodríguez, conocido como ToteKing, músico de rap español.

1989.- Taylor Alison Swift, "Taylor Swift", cantante y compositora estadounidense ganadora de varios premios Grammy.

1991.- Nikola Vukcevic, jugador de fútbol nacido en Montenegro.

DEFUNCIONES.

1466.- Donato di Betto, "Donatello", escultor florentino.

1823.- Antonio Nariño, político colombiano.

1894.- Juan León Mera, escritor ecuatoriano.

1911.- Vital Aza, escritor español.

1925.- Antonio Maura, estadista español.

1934.- José Santos Chocano, poeta peruano.

1944.- Vasili Kandinsky, pintor ruso.

1988.- Manuel López-Quiroga, compositor español.

2001.- Ardito Desio, explorador y alpinista italiano.

2002.- Leonardo Mondadori, editor italiano.

2003.- David Perlov, cineasta israelí.

2009.- Paul Samuelson, economista estadounidense y premio Nobel.

2010.- Enrique Morente, cantaor flamenco.

- Richard Holbrooke, diplomático estadounidense.

2014.- Phil Stern, fotógrafo estadounidense.

2016.- Alan Thicke, actor canadiense.

.- Betsy Pecanins, cantante estadounidense.

2020.- Armonía Rodríguez Lázaro, conocida por el pseudónimo Elsa Martín, novelista e historietista española.

2021.- Verónica Forqué, actriz española.

2022.- Ubaldo Rodríguez Santos, "Lalo Rodríguez", músico puertorriqueño que popularizó el tema musical "Ven, devórame otra vez"

CELEBRACIONES

Acadia: Acadian Remembrance Day.

Argentina: Día del Oftalmólogo, Día del Petróleo.4

Brasil: Día del Marinero.

China: Día de conmemoración de la masacre de Nankín.

Indonesia: Día de Nusantara.

Malta: Día de la República.

Polonia: Día de conmemoración de las víctimas de la ley marcial.



Santoral católico

santa Lucía de Siracusa, virgen y mártir (303/304).

san Aristón de Porto Romano, mártir (c. s. IV).

san Antioco de Sulcis, mártir (c. s. IV).

santos Eustrato, Auxencio, Eugenio, Mardario y Orestes de Armenia, mártires (c. s. IV).

san Judoco de Armórica, presbítero y eremita (c. 669).

san Auberto de Cambrai, obispo (c. 670).

santa Otilia de Hohenburg, virgen y abadesa (s. VII).

beato Juan Marinoni, presbítero (1562).

santa Juana Francisca Frémiot de Chantal (1641).

beato Antonio Grassi, presbítero (1671).

santos Pedro Cho Hwa-so, Pedro Yi Myong-so, Bartolomé Chong Mun-ho, Pedro Son-ji, José Pedro Han Chae-kwon y Pedro Chong Won-ji, mártires (1866).