Efemérides del 11 de diciembre: ¿Qué pasó un día como hoy?

ESTADOS UNIDOS.- Te contamos las efemérides del 11 de diciembre, los acontecimientos más importantes ocurridos una fecha como hoy entre 1800 y 2022.

1800

1813.- Tratado de Valençay: Napoleón restituye a Fernando VII, su prisionero, como rey de España.

1844.- Rafael Carrera comienza su mandato presidencial en Guatemala.

1868.- Las fuerzas paraguayas vencen a las brasileñas en la Batalla de Abahy, durante la guerra de la Triple Alianza.

1879.- La Asamblea Constituyente de Guatemala proclama una nueva Constitución (liberal).

1881.- Se instala el alumbrado eléctrico en las principales calles de la Ciudad de México.

1900

1936.- Jorge VI de Inglaterra asciende al trono tras la abdicación de su hermano Eduardo VIII.

1945.- Perón anuncia oficialmente su candidatura a la Presidencia de Argentina.

1946.- Se funda Unicef, la agencia para la Infancia que provee ayuda humanitaria a niños en países en desarrollo.

1972.- Los astronautas Eugene Cernan y Harrison Schmitt pisan suelo lunar en la misión del Apolo 17, la última con alunizaje estadounidense hasta el momento.

1981.- El general Leopoldo Galtieri sustituye como presidente de Argentina al general Roberto Viola.

1994.- Se clausura en Miami la Primera Cumbre de las Américas, con una declaración de principios y un plan de acción para luchar contra la corrupción, la pobreza y preservar el medio ambiente

1997.- Aprobado el protocolo de Kioto sobre cambio climático, que no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005.

1999.- Concluye la cumbre de Helsinki (Finlandia) con acuerdos para abrir un proceso de ampliación de la UE a otros países y la creación de un cuerpo militar para intervenciones rápidas.

2000

2001.- China se incorpora a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

2004.- Los médicos que trataron en Viena a Viktor Yuschenko, candidato opositor a la Presidencia de Ucrania, confirman que fue envenenado con dioxina.

2008.- El FBI detiene al financiero Bernard Madoff, por supuesto fraude piramidal de 30.000 millones de dólares.

.- Google lanza la primera versión estable de Google Chrome para el sistema operativo Windows.

2013.- El Senado mexicano modifica tres artículos de la Constitución, una histórica reforma energética que permite abrirse al capital privado.

2019.- Descubren en Indonesia una pintura rupestre de una escena de caza, la más antigua del mundo conocida hasta el momento, con al menos 44.000 años de antigüedad.

2020.- Mujeres excombatientes de las FARC abren en Medellín (Colombia) el primer mercado con productos fabricados por desmovilizados de la guerrilla en distintas zonas del país.

NACIMIENTOS

1810.- Alfred de Musset, escritor y dramaturgo francés.

1843.- Robert Koch, médico y bacteriólogo alemán.

1890.- Carlos Gardel, cantante de tangos.

1911.- Naguib Mahfuz, escritor egipcio, Premio Nobel 1988.

1918.- Alexander Solzhenitsin, escritor ruso, Premio Nobel 1970.

1928.- Tomás Gutiérrez Alea, cineasta cubano.

1930.- Jean Louis Trintignant, actor francés.

1943.- John Forbes Kerry, vicepresidente de EEUU.

1950.- Cristina Onassis, hija de Aristóteles Onassis.

DEFUNCIONES

1929.- Efrén Rebolledo, poeta mexicano.

1959.- Felipe Sassone, escritor peruano.

1964.- Sam Cooke, cantante de soul estadounidense.

1999.- Franjo Tudjman, primer jefe de Estado de Croacia.

2016.- Sadiq Jalal al-Azm, filósofo sirio.

2019.- David Bellamy, naturalista y presentador británico.

2020.- Kim Ki-Duk, director de cine surcoreano.



CELEBRACIONES

Organización de las Naciones Unidas: Día Internacional de las Montañas.4

Argentina:

Día Nacional del Tango

Día del Masón

Chile: Día de la Seguridad Privada. (Primera vez desde el año 2019).

México: Día Nacional del Peregrino. Esto a raíz de los grandes flujos de personas que se movilizan para llegar a la Basílica de Guadalupe con el objetivo de visitar a la Virgen cuyo día se celebra el 12 de diciembre.

Venezuela: Día Nacional del Locutor.



SANTORAL CATÓLICO

San Dámaso I, papa (384).

Santos Victorico y Fusciano de Amiens, mártires (c. s. III).

San Sabino de Piacenza, obispo (c. s. IV).

San Daniel Estilita, presbítero (493).

Beato David de Himmerod, monje (1179).

Beato Francisco Lippi, ermitaño (1292).

Beato Hugolino Magalotti, ermitaño (1373).

Beato Jerónimo Ranuzzi, presbítero (c. 1466).

Beatos Martín Lumbreras Peralta y Melchor Sánchez Pérez, presbíteros y mártires (1632).

Beato Arturo Bell, presbítero y mártir (1643).

Beata María del Pilar Villalonga Villalba, virgen y mártir (1936).

Santa María Maravillas de Jesús Pidal y Chico de Guzmán, virgen (1974)