Edomex: Niño de 8 años asalta con un cuchillo a sus vecinos

TOLUCA, México.- En los recientes días, múltiples comercios y vendedores del mercado 16 en el municipio de Toluca, Estado de México, han sido víctimas de asalto y robo a mano armada por un niño de entre ocho y diez años de edad.

El menor asalta con un arma punzocortante en los establecimientos alrededor de la central de abastos, y señaló que cuando logra su cometido suele llevarse celulares y en ocasiones busca robar billeteras o el dinero en efectivo de las cajas registradoras.

De acuerdo con María Antonia Terrón, vendedora de velas y amuletos, el pequeño delincuente es habitante del Barrio de Zopilocalco, una de las comunidades consideradas más inseguras en Toluca. En este sentido, han intentando comunicarse con sus familiares, sin embargo, éstos se niegan a hacerse responsables.

Nosotros hemos hablado con sus familiares, les hemos pedido que hagan algo, que no lo dejen salir. Ellos no son vendedores, comerciantes, bueno podrían tener algún negocio pero ambulante en la zona, pero su abuela -con quien yo hablé - no hizo nada", lamentó María Antonia.