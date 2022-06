Edomex: Ciudadanos de Nezahualcóyotl creen que apareció una virgen en una charola

ESTADO DE MÉXICO.-Ciudadanos de Nezahualcóyotl, Estado de México, creen que apareció una virgen en una charola de un horno industrial.

De acuerdo con un reportaje realizado por Azteca Noticias, el supuesto hallazgo se dio en un domicilio de Ciudad Neza en la calle Oriente 9 #286 de la colonia Reforma.

Adelina Seseña indicó que no supo qué hacer y prefirió guardar el secreto por 12 días. Sin embargo, al final optó por abrir las puertas de su casa para que los creyentes visiten la silueta que dice, se asemeja a la Guadalupana.

Luego la gente dice fantasiosos, que somos mentirosos. No sé, pensé que me iban a decir que estaba yo haciendo cosas que no debía", mencionó Adelina.