Editorialistas ven triunfalismo, pero no resultados en discurso de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El discurso del Presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo cargado de triunfalismo y optimismo, pero no demostró resultados tangibles de sus dichos, consideraron editorialistas de REFORMA.



Al evaluar el informe del Mandatario en el espacio Entre Dichos, la subdirectora de Datología de este diario, Lorena Becerra; el periodista Sergio Sarmiento y el ex consejero electoral Eduardo Huchim, coincidieron en que es la economía el rubro del que mejor librado sale el tabasqueño en estos primeros siete meses.



Es demasiado optimista al decir que casi todos sus compromisos están cumplidos, incluso su manejo de las cifras es un tanto ventajoso porque nos está proyectando un México que está en una realidad, pero que todavía no la vemos. Estamos viendo a un Andrés Manuel comprometido con lo que ha ofrecido y que quiso dar seguimiento a esto con demasiado optimismo, necesitamos ver un panorama más claro a futuro", apuntó Becerra.



Sarmiento aseguró que una de sus principales promesas la incumplió, pues hace un año, llamó a los mexicanos a unirse, pero en los hechos todo el tiempo muestra su afán por dejar claro que quienes lo critican o no coinciden con sus posturas son sus adversarios.



"Sigue viendo al País como nosotros y ellos. Ellos son corruptos, son los que quieren seguir robando, y nosotros somos los buenos. No hay nada nuevo en su mensaje. Es el discurso más triunfalista que le haya escuchado a cualquier Presidente, claro que todos son triunfalistas, pero nunca había escuchado un discurso tan triunfalista como el de López Obrador", añadió.



Por su parte, Huchim consideró que cualquier Mandatario es optimista con sus acciones, y del tabasqueño se entiende por su trayectoria de luchador social.



"Me parece que es un Presidente heterodoxo y veo que hay un choque con la manera tradicional de hacer política, diferenciación de lo que estamos acostumbrados a ver de la clase política, y esto está provocando la confrontación", indicó.

Al hablar sobre la participación de los ciudadanos en sus decisiones de política pública en estos primeros siete meses, los tres critican las consultas de López Obrador, al considerar que las hace de tal modo que el resultado sea el que él quiere.



"Hoy les dice 'porque ustedes lo decidieron cancelé Texcoco', no fue por eso, López Obrador montó una consulta amañada para que diera el resultado que su dedo decía", dijo Sarmiento.



Becerra, especialista en encuestas, remató: "es muy grave lo que ha hecho Andrés Manuel en términos de lo que él considera la voz del pueblo. En la consulta del aeropuerto, si bien no fue amañada, estuvo desaseada. No hay una sistematización de esas malas consulta, y se toman decisiones que él cree que son buenas, si lo hubiera hecho otro Presidente él diría que están mal".



En materia económica, Huchim consideró que pese a los catastrofistas pronósticos y "el peligro para México", el País crece, y aunque llegue al 1.13 por ciento, "no están malo".



Para Sarmiento la "tacañez" del Presidente ha motivado un recorte al gasto público del 5.1 por ciento, en comparación con el 2018, y aunque critique algunos recortes, pareciera que ha sido positivo.



"En términos económicos hay que reconocerle que las cosas no están mal", resumió.



A su vez, Becerra calificó como positivo el trabajo que realiza en programas sociales o la revisión de varios contratos, como el de la megalicitación de medicamentos.



Sin embargo, criticaron que el tema de seguridad estuviera ausente en el discurso del Mandatario.



"Él dice que los problemas que tenemos no se han resuelto, que son una herencia de sus antecesores, pero lo que sí es un hecho que con el despliegue de la Guardia Nacional será imposible que no se responsabilice de cualquier problemática que exista, y lo mismo va a pasar con la población, si volvemos a tener un episodio de violencia de alto impacto; eso será en perjuicio del Presidente, y yo creo que él lo sabe", abundó la subdirectora de Datología.



El ex consejero lamentó que siendo un problema tan grave en el País haya ocupado un pequeño espacio en el discurso, pues, consideró, refleja que el tema no está en la agenda del tabasqueño.



No obstante, Sarmiento pide esperar unos meses antes de juzgar su trabajo en ese rubro, pues aunque los homicidios dolosos crecieron un 4.5 por ciento los primeros cinco meses, en comparación con el 2018, no se había hecho el despliegue de la nueva corporación.



Los especialistas también coinciden en que López Obrador ha metido el acelerador a su Gobierno.

Sin embargo, para Sarmiento, entregar dinero de manera directa es una compra de votos, por lo que Morena tiene garantizado que ganará en los próximos comicios.



Para Huchim este Gobierno busca construir bases, entre ellas una reforma del Estado, sin embargo, lo que han demostrado hasta ahora es que sólo quieren cambiar las reglas del juego electoral.



"Yo veo un desdén de todo lo anterior. Veo una falla en López Obrador: él considera que muchas cosas se vuelven realidad porque él las decreta, entonces decreta el fin del neoliberalismo y el fin de la guerra contra el narco, cuando son cosas que no pasan por decreto, estas cosas deben ir acompañadas de hechos y muchas llevan tiempo. Dice que no hay desigualdad social, no hay inequidad en la distribución, perdón pero eso no se cambia en siete meses, ni en un año, lleva años. Inició una transformación, pero no están sentadas las bases", indicó Becerra.