EU elimina visados para los viajeros de Israel

MADRID.- Los ciudadanos de Israel que quieran viajar a Estados Unidos ya no necesitarán solicitar un visado a partir del 30 de noviembre, en un simbólico gesto político que llega después de que las autoridades israelíes se comprometieran también a permitir la entrada de los estadounidenses de origen palestino.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha subrayado que la incorporación de Israel en el programa de exención de visados, del que forman parte ya 41 países, es "un paso clave" en la "alianza estratégica" y en el acercamiento bilateral a todos los niveles.

Este importante logro garantizará la libertad de movimiento de todos los ciudadanos de Estados Unidos, entre ellos los que viven en los Territorios Palestinos o viajan hacia o desde ellos", ha resaltado en su nota el jefe de la diplomacia norteamericana.

Los dos países ya habían suscrito en julio un primer acuerdo que facilitaba los viajes a Israel de todos los ciudadanos estadounidenses, independientemente de su origen, y el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos considera ahora que las autoridades israelíes han cumplido con los compromisos adquiridos.

A partir del 30 de noviembre, los israelíes que quieran viajar a Estados Unidos deberán inscribirse en el Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA, por sus siglas en inglés) con un plazo mínimo de 90 días, sin pedir previamente un visado.

El anuncio final ha tenido lugar después de que la semana pasada se vieran en Nueva York el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y pese a los recelos políticos que Washington ha venido expresando con respecto a algunas de las prácticas israelíes en territorios ocupados, como por ejemplo la expansión de asentamientos.

El Gobierno norteamericano ha advertido no obstante de que la designación concedida este miércoles "no es el fin del proceso", ya que el diálogo seguirá para comprobar, entre otras cuestiones, que efectivamente Israel sigue cumpliendo con lo prometido. De no ser así, Washington se reserva el derecho a dar un paso atrás.