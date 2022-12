EU: Piden justicia para mexicano arrollado en metro de Nueva York

NUEVA YORK, EU.- En colaboración con las autoridades estadounidenses, la Confederación Internacional de Morelenses y Migrantes Mexicanos realizó un llamado a investigar la muerte del mexicano Jorge Pina Barrios, de 38 años, quien presuntamente fue arrollado por el metro de la estación Myrtle y Broadway en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos.

Pablo Castro Zavala, presidente de la Confederación, informó que la víctima habitaba en un domicilio del distrito de Brooklyn junto con su esposa, Laura Margarita Aspeitia. Ella misma fue quien solicitó ayuda a Castro Zavala para que las autoridades neoyorquinas investiguen a profundidas de lo que realmente sucedió el pasado 8 de diciembre, el día en el que su esposo perdió la vida.

El día 8 de diciembre del presente a las 3:30 am falleció mi esposo, Jorge en la estación del metro, cerca de las avenidas Mytle y Broadway, hasta la fecha no me han dicho la causa del accidente ya que solicitarían vídeo de las cámaras de la estación, y al parecer no hay", informó Laura Margarita.