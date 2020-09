EXCLUSIVA: Pretende Muñoz Ledo organizar a Morena; perfila al candidato a Gobierno de Sonora

CIUDAD DE MÉXICO.- De entre los 71 aspirantes para dirigir como presidente al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) destaca uno que afirma que la fuerza política requiere organización, pues sólo en 16 entidades hay más de un Comité Ejecutivo y en eso él es experimentado: El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo.



Muñoz Ledo conversa con Grupo Healy sobre el partido, su experiencia y sobre lo que le depara a Sonora en las próximas elecciones.

¿Qué lo motivó a postularse a la dirigencia de Morena?



Porfirio Muñoz Ledo: Las circunstancias. Estaba previsto, pendiente que encabezara yo de nuevo la Cámara de Diputados, la presidencia; se hizo un borlote ahí, hubo muchas trampas, entonces preferimos que fuera el PRI (Partido Revolucionario Institucional) que tenía realmente la tercera fuerza en el Congreso.

Empecé a recibir llamadas, como es natural en la vida política, de miembros prominentes del partido, vi quiénes eran candidatos y dije ‘bueno, puedo ser útil’.

¿Cuáles son los principales retos del partido rumbo a la elección del próximo año?



PML: Si no fuera demasiada simplificación diría: Organización, organización y más organización.

El partido no es un partido orgánico, es un partido movimiento. A mí ya me tocó convertir un partido movimiento en partido en 1993, porque antes que yo el partido estaba muy débil su estructura… dediqué tres años de mi vida a organizar al otro partido, sé más o menos cómo se puede hacer.



El partido movimiento ha llevado al poder a Andrés (Manuel López Obrador) y ha sido como una enorme ola que ha arrastrado a los demás. Ahora, como dice Andrés Manuel, una ola muy grande también trae basura, eso hay que tomarlo en cuenta. No somos todos los que están, ni todos los que están, son.

Ahora que me habla de este partido que a usted le tocó organizar... usted tiene una larga trayectoria y experiencia y conoce lo que sucedió en el PRD (Partido de la Revolución Democrática) con las tribus y divisiones internas. Morena, al ser un partido conformado por ex perredistas, ¿ha caído en este mismo esquema en sus divisiones?



PML: No, esa época ya se fue. Había tribus, las siete tribus famosas, originalmente eran partidos. Hice la lista de más de 10 organizaciones que lo concurrieron… era un problema muy complicado, pero lo resolvimos, que venían de la campaña con muchísimos grupos que no estaban organizados. A mí me tocó la organización durante tres años, antes que eso fui el coordinador de organización del movimiento… pero ya al tercer año que estuve ya entregué un partido orgánico.



Aquí somos un solo movimiento, claro que tiene muchas vertientes, el problema no es juntar pedazos como la otra vez… ahora es un fenómeno distinto, en algunos sentidos más complejo y en otros más sencillo.

¿Cómo evitar estas divisiones en el partido y cuál es su planteamiento?



PML: El diálogo, la discusión de los problemas. Hay que abrirse a todos para el tema de la organización. Si uno los deja afuera es un gran error, hay que hablar con todos.

Esto se hace platicando compañera; yo lo logré: Buena organización dos veces. Yo ya organicé dos partidos políticos.

¿Qué tanto ADN perredista tiene Morena?



PML: Mira, depende de qué PRD. Yo he hablado mucho con Andrés Manuel a lo largo de los años. Nosotros conocemos tres momentos: El momento del 88, terremoto, movimientos sociales que se nos suman, la ruptura en dos del PRI: El PRI de izquierda y el PRI de derecha, ahí nace la democracia en México, antes no había partido.



Ahora el problema es menor. No veo ninguna incompatibilidad porque tenemos los estatutos y tenemos una declaración de principios que dice que no debe haber pensamiento único, esa pluralidad, se vale disentir, nosotros en todos los partidos que hemos estado hemos planteando el derecho a la disidencia, porque eso es lo que no nos dieron en el PRI.

¿Cuál es la expectativa para Morena en los estados en donde se elegirán gobernadores y en la Cámara de Diputados?, ¿cree que habrá un triunfo como el de 2018 con una mayoría abrumadora o ahora será distinto?



PML: Yo no tengo duda que vamos a seguir en el partido de la mayoría, no la primera minoría, sino la mayoría absoluta. Por eso la tarea de organización y de debate es muy importante.

Andrés Manuel, el Presidente, no va a estar en la boleta, porque no aceptaron la revocación de mandato ese día. Él quería obviamente para voltear la balanza a nuestro favor, se planteó para marzo, pero tampoco va a haber, quizá para septiembre se vuelva a insistir en la revocación.

Él no va estar en la boleta, ese es un reto. La organización puede suplir en alguna medida el que Andrés Manuel no esté en la boleta, por eso es tan importante que haya un partido fuerte y estable.

¿Cómo está su relación con el Presidente, luego de que en varias ocasiones usted no haya coincidido tanto en el partido, en la misma Cámara?



PML: Mejor que nunca, nunca el Presidente había dicho como en ‘La Mañanera’, un elogio tan expreso de mí. Mi relación con el presidente Andrés Manuel es muy antigua, viene del 89.

En el aspecto migratorio me opuse, lo dije en un discurso en Tijuana, un discurso fuerte: Que no podríamos seguirle haciendo el favor a Estados Unidos porque no podían sellar la frontera Norte, que es muy porosa. Me opuse al empleo de la Guardia Nacional, es mi manera de ser, no puedo renunciar a ella, mi independencia de criterio.

Recordamos ese momento cuando no lo dejan hablar ni poner el video de la represión en contra de los migrantes y usted dijo aquella frase muy sentida que usted no se salía de Morena, sino que Morena se salía de su corazón.

¿Cómo se supera ese momento?



PML: El debate terminó y todo el mundo supo lo que dije; el tema es que estuve en contra de que usaran la Guardia Nacional, esta fue una decisión subordinada parece para los migrantes, porque los migrantes del Sur son técnicamente refugiados y obedecen a la ley de refugiados, o son refugiados por miseria, por extrema pobreza o son refugiados por acciones políticas.

¿Está usted a favor o en contra de juzgar a los ex presidentes?, ¿el camino correcto es la consulta o se debió ir directamente por el lado de la Fiscalía?



PML: Desde luego que tengo mi opinión, que no se sea la definitoria del Gobierno… yo voy totalmente por la vía jurisdiccional. En cuanto a la encuesta es un acto electoral, yo prefiero que las haga el INE (Instituto Nacional Electoral), tiene que aceptar el tema, a lo mejor no lo acepta. Pero a vía jurisdiccional es la seria, la adecuada, que tiene consecuencias serias.

¿Cómo ve a Morena en Baja California y en Sonora, y en otros estados del Norte rumbo a estas elecciones?



PML: Yo tengo desde hace tiempo, hace muchos años y lo uso para todo, por zonas al País: La Zona 1, son las dos Bajas Californias, Sonora y Sinaloa; Chihuahua, Durango y Coahuila son la Zona 2; Tamaulipas y Nuevo León son otra.

En algunos estados lo veo muy bien, en otros ha sido mucho más difícil el trabajo; por ejemplo, en Monterrey, sabemos que es muy complejo.

En Sinaloa creo que estamos bien; en Baja tenemos al Gobernador, pero no sé qué tan fuerte esté el partido. En Baja Sur, quizá lo digo por afinidad, yo los quiero mucho, tengo amigos de punta a punta, no he analizado cómo esté el partido.



En Durango fui hace poco y estamos bien. Y en Coahuila estamos mejor, pero hay menos estructura que en el centro de la República, quizá porque son estados más extensos. Yo empezaría a trabajar mucho del lado Norte del País.

¿En Sonora?



PML: En Sonora estamos bien y creo que va a ir un (candidato a) Gobernador muy amigo mío de Morena, cuyo nombre no digo, pero que todo el mundo sabe quién es. ¿Tú de dónde eres específicamente?

Soy de Sonora, diputado.



PML: Bueno, tú sabes quién va a ser el candidato más o menos. Que fue muy amigo de Luis Donaldo (Colosio Murrieta), por cierto.

Entonces sí hablamos de la misma persona…



PML: Bueno, yo creo, a no ser que tenga otros planes. Lo conozco bien, somos amigos desde hace tiempo, he estado en su casa, conozco sus libros. Es muy buen amigo mío, creo que van a tener muy buen Gobernador.

¿Alfonso Durazo?



PML: Bueno, ya lo dijiste. Tiene mucha popularidad, es muy querido allá.

¿QUÉ OPINA DE...?

Andrés Manuel LÓPEZ OBRADOR:

Mejor político que hay en mucho tiempo, un hombre de época.

Olga Sánchez Cordero:

Una mujer maravillosa, buenísima abogada.

Marcelo Ebrard:

Ha sido un canciller de mucha fuerza.

Alfonso Durazo:

Un hombre muy bueno, de gran sentido patriótico.

Claudia Pavlovich:

No la conozco en lo personal, pero yo creo que no es fácil gobernar Sonora.

Manlio Fabio Beltrones:

Tengo buena relación con Fabio. Te vas a ir por todo el sonorismo, desde luego que Beltrones es un político hecho y derecho, sumamente hábil.