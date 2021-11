Don José: El hombre que lleva cinco años buscando a su sobrina en las calles de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.-El 25 de octubre de 2016 marcó un antes y un después en la vida de José Díaz León, pues ese fue el último día que vio a su sobrina Josefina Avellaneda Díaz, quien padece una enfermedad mental.

Desde entonces, el hombre de 70 años camina todos los días por las calles de la Ciudad de México con la esperanza de encontrar a la joven, recordando aquel triste día.

Un día salimos a vender canciones ya que te escribo, como ella tiene problemas mentales, la senté a un costado de mis espaldas, para que no hiciera ruido. Y en cuestión de segundos ya nunca más le encontré”, comentó José Díaz León

Su búsqueda no solo se ha limitado en la capital del País

Don José relató para Telediario que durante su búsqueda, se ha encontrado con "gente muy mala", ya que ha sido víctima de abusos y robos.

"Me han citado diciéndome que saben dónde está ella, y cuando llego me han golpeado y querido robar, pero eso no me quitará el querer seguir encontrarla”, afirmó.

Además, su búsqueda no solo se ha limitado en la capital del País, pues agregó que cuando tiene los recursos suficientes viaja al Estado de México e incluso a Morelos, ya que allá viven algunos familiares.

No descansará hasta encontrar a su sobrina

Según el documento de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Josefina Avellaneda Díaz tenía 36 años al momento de su desaparición, color de piel morena clara y estatura de 1.62 metros, ojos color negros, cara ovalada y complexión robusta.

Por último, el adulto mayor concluyó entre lágrimas que no descansará hasta encontrar a su sobrina para darle el tratamiento que ella necesita.

"Me gustaría mínimo saber en dónde está, ya que ella necesita de un tratamiento el cual quisiera llevárselo. La extraño mucho", puntualizó.