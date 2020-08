"Doble fraude", Gatell denuncia que usan su imagen en productos "milagro" ante Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud en México, Hugo López-Gatell denunció durante el informe diario de la situación del Covid-19 en el país que su imagen está siendo utilizado para promocionar productos "fraudulentos" como supuestos tratamientos de la pandemia.

Gatell alertó de estos fraudes e invitó a denunciarlos.

Todavía no existe vacuna contra el #COVID19 . Si a alguien le están vendiendo algún producto con este argumento, deben denunciarlo ante las autoridades locales porque eso es un fraude. Aclaro que no anuncio productos, ni tengo empresa alguna o intereses comerciales. pic.twitter.com/zeU3xGQPkk

Añadió que su imagen estaba siendo utilizada para la promoción de ciertos productos que son vendidos como supuestos tratamientos del nuevo coronavirus, por lo que señaló que se trata de un "doble fraude", primero al explotar su imagen sin permiso y segundo porque se trata de una estafa en cuanta a la funcionalidad.

"Yo no tengo empresa alguna, no tengo interés comercial alguno. Si usted ve que yo estoy anunciando un producto es un fraude. Yo no voy a anunciar nunca ningún producto porque no tengo interés en anunciarlo”, finalizó.