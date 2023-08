Distribución de libros de texto de la SEP divide a gobernadores

MÉXICO.- El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó que los libros de texto gratuitos están en sintonía con la evolución necesaria de una sociedad en desarrollo, que avanza y cambia su mentalidad, valores y percepción de los derechos humanos.

Además, resaltó la importancia de trabajar constantemente en mejorar la economía y las oportunidades de una sociedad colaborativa.

El gobernador considera que los contenidos de los libros son apropiados y expresó esta opinión durante una entrevista en la capital, donde mencionó que ha tenido la oportunidad de revisarlos en términos generales, aunque no en detalle.

Nosotros creemos que como dicen, tenemos que hacer un análisis, una visión, creo que en lo que nosotros podemos tener contacto en ver cómo se fueron desarrollando, está hecho por gente con capacidad, conocimiento de lo que debe de tener unos libros de texto y que se dan en su momento situaciones y etapas, desde el punto de vista que empañan a veces la bonhomía de querer tener una mejor oportunidad de educación para nuestra población con fines que puedan fijar una posición o no desde el punto de vista política”, expresó.

En otro tema, Villarreal explicó que a lo largo de dos semanas han tenido evaluaciones diariamente de las secretarías de su administración, y que este lunes evaluarán el desempeño de la Secretaría de Educación, “vamos a ver en su momento todos los pormenores para poder establecer un buen reinicio a clases y los apoyos que el gobierno del Estado está haciendo para este fin”.

Añadió que, “en esta ocasión con la oportunidad de cubrirles los materiales y los útiles escolares que van a necesitar desde preescolar, primaria y secundaria, y en la medida de los alcances presupuestales, nos fue posible a los 22 en municipios con mayor marginación, poderles también a la escuela de ciclos básicos, darle su uniforme escolar”.

En tanto no haya una resolución judicial, los libros de texto no serán distribuidos en Jalisco”, señaló el gobernador del estado, Enrique Alfaro, quien señaló que es importante recordar que el actual impedimento legal para hacerlo tiene que ver con una cuestión administrativa y no con el contenido de los libros.