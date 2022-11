Discriminan a madre de familia por sus preferencias sexuales y le quitan a sus hijos

CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles se dio a conocer del caso de una mujer quien fue discriminada por su orientación sexual, ya que fue separada de sus hijos cuando se le cuestionó por sus preferencias y se le señaló como mal ejemplo para sus hijos, por lo que su hija recién nacida fue enviada al Centro De Atención Integral Al Menor En Desamparo (Caimede), en Yucatán.

Ella es Julissa Chuc Haas tiene un hijo de 6 años de edad y también una hija recién nacida de 15 días, fue en el Hospital General Agustín O’Horán; donde una trabajadora social la entrevisto y la discrimino por su orientación sexual.

Julissa estuvo platicando en una entrevista con Proyectos Libres que había iniciado con los trámites para recuperar a su bebé. Reunió los documentos que le solicitaban y acudió a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (PRODENNAY).

Le pidieron llevar su otro hijo de seis años para que lo entrevistaran para descartar que era víctima de violencia y supuestamente le entregaría un documento con el que podía ir por su hija recién nacida al Caimede.

Lejos de entregarle a su bebé resguardaron a su hijo mayor, quien no está registrado, es decir, no tiene acta de nacimiento.

Julissa es una mujer que hace trabajos de albañilería, chapea y limpia casas para poder mantener al menor. Por un tema de recursos no pudo hacer el trámite ante el Registro Civil.

“Me dijeron que venga a la PRODENNAY, que trajera a mi hijo de seis años y según lo evaluaran, que si está bien comido, vestido y no tenía golpes me darían la firma que necesitaba para sacar a mi hija del hospital, pues no me lo dan y retienen a mi hijo. Él venía con la ilusión de sacar a su hermanita e irnos a casa”, relató Julissa.