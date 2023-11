Diputados planean invitar a embajadores de Israel y Palestina para conciliar posturas

CIUDAD DE MÉXICO.- Por unanimidad, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados ha aprobado un acuerdo para invitar a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, y al de Palestina en México, Mohamed Saadat, con el objetivo de alcanzar una postura conjunta respecto al conflicto armado entre ambas naciones.

Esta propuesta surge tras la visita de la embajadora de Israel a la Cámara de Diputados, que fue invitada por el Grupo de Amistad México-Palestina.

Al llegar, Kranz Neiger no desaprovechó la oportunidad para criticar a la ONU, asegurando que la posición de la organización respecto al conflicto estaba sesgada.

Añadió que Israel también enfrenta una guerra mediática: "Hemos tratado de explicar qué es lo que está pasando, estamos en guerra en contra de un brutal grupo terrorista, la guerra no es en contra del pueblo palestino, estamos haciendo todo lo posible para minimizar los daños a la población civil y para destruir a la fuerza terrorista de Hamás".

La embajadora pidió a la comunidad internacional "ponerse detrás de Israel", "y no apoyar a Irán que está empeñada en desestabilizar al mundo y perpetrar actos de terrorismo".

Descarta que conflicto armando esté entorpeciendo extradición de Tomás Zerón

En otro tema, la embajadora de Israel en México descartó que el conflicto armado en esa nación esté entorpeciendo la extradición de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), involucrado en la desaparición de los 43 normalistas quien cuenta con diversas órdenes de aprehensión por desvíos de recursos, tortura, ocultar pruebas y delitos contra la administración pública.

Eso no tiene nada que ver, no hay ninguna conexión entre las dos cosas, la solicitud de extradición es una petición judicial que se está llevando a cabo a nivel profesional entre las dos entidades judiciales de México y de Israel y no tiene nada que ver con la política ni con lo que está pasando ahorita. El proceso está en pie y no se ha acabado", concluyó.