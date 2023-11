Diputados del PRI y PAN promueven la creación de fondo para la reconstrucción de Acapulco

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco de la discusión general del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año 2024, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, ha sugerido que la mayoría de los legisladores de Morena y sus aliados respalden una propuesta que redireccione los recursos asignados al Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en el presupuesto de 2024 hacia la creación de un fondo de apoyo destinado a la reconstrucción de Acapulco.

En su intervención, acompañado por su bancada, así como por los representantes del PAN y el PRD, Moreira explicó que este fondo, valorado en aproximadamente 40 mil millones de pesos, podría servir como un fondo inicial y etiquetarlos para los damnificados del huracán "Otis".

Moreira argumentó que esta propuesta se alinea con las críticas habituales del presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena en contra del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), aprobado durante el mandato del expresidente Carlos Salinas de Gortari en 1990.

Quitemos a los banqueros la preventa del Fobaproa. Desde hace cinco años, ustedes han votado los recursos presupuestales que soportan ese injusto fondo. En unos momentos presentaré una reserva de ley para retirarles más de 40 mil millones de pesos. Ese dinero debe ser para rescatar a Acapulco y para combatir la pobreza en forma efectiva. Pido su voto para terminar con ese abuso, sé que me lo darán, porque si no, el Fobaproa va a ser de Morena, no de nosotros", expresó.