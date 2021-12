Diputado del PAN que rompió imagen de AMLO fue acusado por esposa de quererla ahorcar

CIUDAD DE MÉXICO.-Ricardo Rubio Torres, diputado del Partido Acción Nacional, rompió un cartel que promocionaba los tres años de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El legislador que realizó este acto fue acusado por violencia doméstica por su esposa.

En noviembre se dio a conocer que Rubio Torres fue denunciado por violencia familiar y psicológica por su pareja, quien señaló que el legislador la quiso ahorcar.

Según la carpeta de investigación CI-FICOY/COY-3/UI-2 S/D/003330/02-2021, la esposa de Rubio Torres lo denunció porque el 20 de febrero de 2021 en la noche la agredió, en ese entonces, era asesor legislativo del PAN.

Esposa dijo que la quiso ahorcar

’Me empieza a agredir ahorcándome (…) que me iba a romper mi madre si no me salía’, detalla el documento.

Posteriormente, la mujer pidió ayuda a sus suegros y a sus papás quienes la auxiliaron.

Martha Ávila Ventura, diputada de Morena, dijo que lo hecho por el panista -de romper la imagen del Jefe del Ejecutivo- era un “asunto muy grave” y recordó que ya había sido acusado de violencia en razón de género por su esposa.

La morenista también afirmó ante el pleno del Congreso que había sido amenazada por el legislador antes de que subiera a tribuna.

"Fue a amenazarme si yo hacía alguna denuncia en esta tribuna, por lo cual lo pongo en este tribuna para que se valore el Diputado que tenemos en este Congreso”, sentenció.