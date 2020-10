Diputado de Morena mete a su hijo en la nómina del Congreso del Estado, tiene primaria y gana 15 mil pesos como chofer

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado local de Morena, José Magdaleno Rosales Torres, admitió que su hijo está dentro de la nómina del Congreso del Estado de Veracruz percibiendo un sueldo de 15 mil pesos mensuales como chofer.

El legislador fue evidenciado días atrás por Jorge Triana, diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México.

Fue cuestionado por reporteros locales al respecto y la entrevista fue difundida en video que circuló en redes sociales, donde el legislador admitió que su hijo cobra 15 mil pesos mensuales pero negó que el caso se trate de desvío de recursos.

“No, no, no, no, no. Él simplemente es el que maneja la camioneta. Y no, no es desvío de recursos, no. ¿Cómo va a ser desvío de recursos?”, declaró el legislador.

#ENTÉRATE| El diputado de Morena en #Veracruz, Magdaleno Rosales Torres, admitió que su hijo cobra 15 mil pesos mensuales por ser chofer en el Congreso del Estado. El legislador aseguró que "en el pasado lo hacían". pic.twitter.com/WLqXlSeh20 — Panorama Sin Reservas 620 AM (@sinreservas620) October 8, 2020

Detalló que su hijo forma parte de la Brigada de Salud del Estado y negó que se trate de un caso de “nepotismo”, o bien, que su familiar cobre sin trabajar, tal como lo hacen los llamados “aviadores”.

Además de descartar que se trate de nepotismo.

Diputado local de movimiento nacional Morena en Veracruz magdaleno Rosales Torres admitió que su hijo cobra $15000 al mes por ser chofer en el congreso del estado ..... https://t.co/EXSkOG1H6M — Rik Kiko (@kiko_rik) October 8, 2020

“No, nepotismo, no. Tampoco. Porque no es un “paracaídista”. Los “paracaídistas” son cuando los tienen en nómina y simplemente no se presentan a trabajar”, declaró al confundir el término político de “paracaidista” (invasor de una propiedad) con “aviador” (que cobran sin presentarse a trabajar)”, aseguró.

Finalmente el diputado se comprometió a sacar de la nómina del Congreso a su hijo, asegurando que no es un caso aislado, ya que “es una práctica común que se ha venido haciendo siempre en el Gobierno”.