Diputado con Covid-19 asegura no saber "ni dónde ni cuándo" se contagió del virus

CIUDAD DE MÉXICO.- Jorge Alcibíades García Lara, es el primer diputado federal infectado con Covid-19 en el país y comparte su experiencia con EL UNIVERSAL. Narra que no sabe dónde, ni cuándo se contagió, quizá -dice- pudo ser en aeropuertos ante la falta de protocolos del gobierno federal.

En entrevista exclusiva, describe que lo más grave que vivió en esta enfermedad es que primero le diagnosticaron influenza en el Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE, le dieron tratamiento con Tamiflu, sin saber que este medicamento potencializa el coronavirus.

Se realizó pruebas y salió negativo de influenza, y al no haber pruebas por Covid-19 en el ISSSTE tuvo que acudir a un laboratorio particular, pagar 3 mil pesos para que le hicieran la prueba y el resultado dio positivo.

Jorge Alcibíades, tiene 50 años de edad, es diputado federal de Movimiento Ciudadano, originario de Mexicali, Baja California, y fue hasta este miércoles cuando se confirmó el positivo a coronavirus.

A pesar de que estuvo en contacto con empleados del Palacio Legislativo de San Lázaro y con legisladores, hasta ahora, no ha habido ningún reporte de contagio en la Cámara de Diputados.

Desde su casa, vía telefónica, describe que el pasado 13 de marzo asistió a una boda en Baja California y regresó a la capital del país el lunes 16 para las sesiones en San Lázaro del 18 y 19 de marzo.

Pero al sentirse mal, el martes 17 acudió al Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE con el director, Valentín Herrera, y le hicieron la prueba de influenza porque dos semanas antes a su hija le dio esta enfermedad.

“Me hicieron la prueba, me mandaron Tamiflu y seguí el tratamiento, pero al contrario, casi para terminar le digo al doctor Valentín: 'no estoy bien', me suspenden y me entregan el resultado y no tenía influenza, y luego me mandaron hacer el del Covid-19 y sale positivo”.

“Me diagnostican influenza, pero se hace el estudio y ya con el estudio más profundo sale que no tengo influenza, y me lo diagnosticaron porque no hay pruebas y además el antecedente de mi hija".

“Es muy preocupante que me diagnostiquen un padecimiento diferente al Covid porque ahora me entero que el dichoso Tamiflu potencializa el Covid-19, entonces hay que tener cuidado".

“Ha faltado esa decisión y ese compromiso real con la ciudadanía, están faltando pruebas, nos hace pensar mal a todos, yo no sé si se quieran maquillar cifras”, describe el diputado federal.

Relata que los síntomas que tuvo son dolor de cabeza, algo de temperatura, problemas para respirar y cuerpo cortado, “pero eso ya pasó, ya vamos saliendo”.

Relata que en el Hospital López Mateos lo atendieron muy bien, sin embargo, se quejó de que el gobierno Federal no está dotando a las unidades médicas y a su personal con los elementos necesarios para hacerle frente a esta contingencia, “trabajan con las uñas”, además de que no tienen los protocolos necesarios para atender a enfermos de coronavirus.

“En el hospital me trataron muy bien, lo que sí es que no tienen protocolos, trabajan con las uñas, pobrecitos, a ver si el gobierno Federal dota a nuestros médicos y hospitales con pruebas, por ejemplo para el Covid-19, cómo le vamos a hacer, no hay pruebas para Covid-19, no hay suficientes mascarillas, yo no vi guantes, yo no vi protocolos para separar a un paciente y llevarlo a un pabellón específico, no vi nada de eso en el tiempo que estuvimos ahí y esa es la preocupación y esa fue la frustración. Hacen un gran esfuerzo pero pobrecitos trabajan con las uñas”, define el legislador de MC.

Relata que al no tener pruebas en el hospital López Mateos, tuvo que ir a un laboratorio privado para que le hicieran la prueba, a él y a su esposa, y pagar tres mil pesos por cada uno. “Fui a un laboratorio privado y me parece que la prueba me costó 3 mil pesos y yo lo tuve que pagar de mi bolsa, no fue por el ISSSTE, para mi esposa y para mí”.

Describe que ahora ya en el aislamiento está tomando mucha vitamina C, D, verduras, frutas, muchos líquidos, un medicamento para la temperatura, un antiviral sencillo (Estamin) y un jarabe, “mucha higiene, cubrebocas aún estando en su casa y nada más”.

“No es un virus letal, claro que no para muchos, pero para algunos otros sí, los dolores de cabeza y la temperatura que yo tenía la semana pasada, no se la deseo a nadie, pero eso es lo de menos, aquí a la gente joven como yo no es mortal, pero sí en los adultos mayores, y en otros mexicanos que padecen otras enfermedades.

“Cuántos mexicanos no parecen diabetes en este momento, hay muchísimos, o de presión alta, hay muchos temas que son de cuidado en una población tan sensible como la nuestra", señala.

Describe que afortunadamente nadie de su familia, ni en la capital del país, ni en Baja California, han resultado con síntomas, solamente su esposa tiene un poco de dolor de garganta y a ella aún no le han entregado el resultado de la prueba del Covid-19.

“En la Cámara de Diputados, yo tomé la decisión de no asistir a las sesiones del 18 y 19 de marzo porque me sentía mal, creo que fue un acierto, sin embargo hemos estado en comunicación con la Junta de Coordinación Política y con la Mesa Directiva y con el coordinador de la bancada de nosotros, ya todos han tomado las medidas y se les ha informado a todos los diputados con los que tuve reuniones el 10, 11 y 12 de marzo, y todos están bien”, relató el legislador.

Hoy está en asilamiento, recuperándose.