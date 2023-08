Diputada de Morena se suma a la petición de frenar distribución de libros de texto

MÉXICO.- Adela Ramos Juárez, diputada perteneciente al partido Morena, ha expresado su apoyo a la petición de detener la entrega de los libros de texto gratuitos otorgados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Durante una conferencia, la diputada señaló que no solo se trata de los errores gramaticales, sino que también se presentan expresiones de opiniones doctrinales con intenciones políticas. En su perspectiva, esto causa daños a los derechos de los niños.

Es evidente que no solo se trata de errores ortográficos y gramaticales, sino de intenciones dogmáticas y filosóficas que conllevan a un interés político con abusos exagerados, sesgando los derechos de nuestra niñez".



Estoy en desacuerdo con la posición irreflexiva de nuestras autoridades educativas y de nuestro gobierno, ante las múltiples voces de inconformidad de maestros, maestras, padres y madres de familia, así como expertos [...] Me sumo a la posición de no distribuir los libros de texto en este ciclo escolar hasta que haya condiciones favorables, hasta que no se resuelva jurídicamente este proceso", sentenció.