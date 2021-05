Diego Fernández de Cevallos envía carta a AMLO; pide probar acusaciones o lo denunciará

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de redes sociales, Diego Fernández de Cevallos compartió una carta que escribió al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que le advirtió de una denuncia de hechos tras las declaraciones que ha hecho el Jefe del Ejecutivo federal en sus conferencias mañaneras.

Asimismo, "El Jefe Diego" señaló que si López Obrador "fuera un hombre de honor, sus acusaciones estarían sustentadas".

Comprendo que no quiera enfrentarme, cara a cara, en Palacio Nacional. Sin embargo, no corresponde al “presidente de todos los mexicanos" imputarme desde su púlpito imperial un delito de ahora y otro de hace 20 años (que no cometí) y negarse a exhibir las pruebas que dice tener en mi contra.