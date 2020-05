"Dichos en toma de Bonilla, fuera de contexto; celebro fallo de SCJN": Sánchez Cordero

CIUDAD DE MÉXICO.- La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, reiteró que sus opiniones emitidas durante la toma de posesión del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla fueron sacadas de contexto y celebró la invalidación de la Ley Bonilla.



Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró, por unanimidad, que la ampliación del mandato del gobernador Bonilla de dos a cinco años, contenida en la Ley Bonilla, es inconstitucional, usuarios de redes sociales recordaron que el pasado 1 de noviembre de 2019 durante la toma de posesión del mandatario estatal la titular de la Segob fue videograbada emitiendo una opinión al respecto.



En las imágenes difundidas en redes sociales la ministra en retiro afirma que la Ley Bonilla está vigente y es legal. Sin embargo, en el marco de la declaratoria de invalidez de la ley, reiteró que en aquella ocasión se estaba realizando un "esgrima jurídico de la situación".



"Si se ve el vídeo completo, lo que estábamos haciendo era un esgrima jurídico de la situación, en el que el debate era entre quien tenía la legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad y que dependía de la naturaleza del acto, ya que si no había legitimación la norma iba a pervivir, que es un tema que tendrá que analizar la Corte, aunque yo sostengo que la ley es inconstitucional. Se usó el término ‘perviva’, por razones de legitimación o por el número de votos, en esto consistió entre otros lo que era un esgrima jurídico", señaló.

Dijo:

Fui ministra de la Corte por 20 años, y defendí desde esa posición como la sigo defendiendo desde la posición que actualmente ocupo, a la Constitución federal y, por ende, el orden constitucional. Soy partidaria y defensora del Estado Constitucional de Derecho. Y, en un Estado Constitucional, siempre será el Tribunal Constitucional quien tenga la última palabra en los temas que le sean sometidos a su jurisdicción".



Precisó que su dicho no se trató de un pronóstico de lo que tendrían que resolver los ministros de la Corte y que su postura siempre ha sido compatible con el del Máximo Tribunal.



"Respeto la Constitución y he jurado defenderla en este y en anteriores cargos y, por ello, respeto el federalismo, la división de poderes y la independencia de los poderes locales, tanto como la independencia de los jueces constitucionales", indicó.

Concluyó "He sido respetuosa, desde la conducción de la política interior del país, de esos principios. Desde esa posición, he manifestado siempre lo que pienso. Lo voy a seguir haciendo siempre. Por eso refrendo lo dicho desde un inicio: sostuve, sostengo y sostendré la inalterabilidad de los principios democráticos de la Constitución y promoveré, desde la posición que me encuentre, el respeto al Estado Constitucional de Derecho y a sus principios. Celebro la decisión de la Corte y emito este posicionamiento en aras de la claridad, la transparencia y la libertad que deben privar en el debate de un Estado democrático".