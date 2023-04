Diana Peña está desaparecida pero encuentran su auto

ATIZAPAN DE ZARAGOZA, Méx.-Diana Peña Calvillo lleva 24 horas desaparecida, ella se dirigía de Coacalco a Coyoacán, la tensión ha aumentado entre sus familiares después de que su auto apareciera en Zona Esmeralda, según lo que ha reportado su familia.

 

Fue desde ayer lunes 24 de abril cuando ya no se supo más de su paradero, sus familiares externaron que "estamos muy preocupados por mi hermana, salió de casa temprano a una cita y no llego, mi cuñado rastreó su cel y la última ubicación está a las 10:09 en la autopista Chamapa - La Venta, 53229 Naucalpan de Juárez, no le entran las llamadas y ni le llegan los mensajes de whats, ya hablamos al Locatel de CDMX y del Estado de México y no tienen ningún reporte de ella, iba en su auto", agregó su hermana Rocío.

"Su suegro también ya fue a buscarla dos veces en donde perdió señal su cel, mi sobrina salía a las 2 de la tarde de la escuela y no llegó por ella, mi cuñado fue por los niños a las escuelas y ahí tampoco avisó ella que llegaría tarde por ellos o sea que no se quedaban al horario extendido", relató Rocío.

No dejaría a sus hijos

"Ella no es así, sus hijos son lo primero, jamás los dejaría en la escuela sin avisar", señaló su hermana.

Diana iba vestida de blusa color blanco, pantalón rosa claro tipo gabardina, tenis blancos Lacoste manejaba un beat 2019, color cuarzo; mide 1.60, tiene 33 años, pero aparenta menos, es delgada y tiene un lunar arriba de labio del lado derecho.

Su auto fue encontrado anoche en la avenida Jorge Jiménez Cantú, cerca del Bilibar Burguer, cerca de Lomas de Valle Escondido, en Zona Esmeralda, pero Diana sigue sin aparecer.

