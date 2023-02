Detectan venta de tesis en Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab.- La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) ha descubierto que maestros dentro del plantel han vendido en los últimos meses 15 tesis a los alumnos por un monto de hasta 25 mil pesos, por lo cual se inició una investigación y también se anunció que serán suspendidos los docentes que incurrieron en esta práctica ilegal.

Rector señala que no permitirá más esta situación entre alumnos y maestros:

El rector de la máxima casa de estudios del estado, Guillermo Narváez Osorio, durante su discurso de apertura del nuevo semestre, el cual se realizó en la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, aseguró que no puede haber acuerdos o alianzas entre alumnos y maestros para pasar el tiempo, advirtiendo que no se permitirá más esta situación, que ya que no puede haber docentes que solo lleguen a pasar lista y se vayan.

"No podemos permitir maestros que acosen a los alumnos o que condicionen a los alumnos por un dinero para pasar, porque es tan corrupto el maestro como es corrupto el alumno que se presta a este tipo de actividades; no podemos permitir que se sigan titulando con tesis compradas a sus maestros, eso no debe de pasar y van ustedes a saber las consecuencias de esos actos", aseveró.

Aclara que serán castigados los actos de corrupción y tesis ilícitas:

Narváez Osorio pidió en que su administración castigará todo acto de corrupción: "No me voy a pasar aquí a decir esto si no fuera actuar, si solamente lo dijera por querer quedar bien; vamos a actuar, hemos actuado y seguiremos actuando", refirió.

Detectan al menos 15 tesis vendidas en altos precios:

"Tenemos ahorita 15 que están en la última etapa del proceso, yo cuando digo datos es porque tengo los elementos. Estos son de ahora. Las vendían entre 20 y 25 mil pesos. ¿Serán sancionados?, Adiós que les vaya bien; estamos terminando los procedimientos, andan entre cuatro y seis maestros", detalló.

Y agregó: "Los alumnos serán sancionados y eso lo determinará el consejo divisional. Esta suspendido su proceso de titulación. El consejo revisará eso. Ya tiene tiempo, según nos enteramos".

Gracias a un software especial pudieron descubrir el fraude:

Guillermo Narváez Osorio explicó que se logró detectar esta venta de tesis debido a un software especial que tiene la Universidad del Estado, el cual fue adquirido desde hace dos años justo para evitar el plagio de estos trabajos finales y después de una investigación se pudo dar con los maestros y alumnos involucrados.

"Estamos haciendo nuestro trabajo y tenemos el software y detectamos dos tesis, además de pregrado y a partir de ahí iniciamos toda la investigación y como decimos los tabasqueños, se desgrana la mazorca y encontramos, y los jóvenes también han estado cooperando y dijeron quienes fueron, cuanto costo".

