Desvíos de recursos de la "Estafa Maestra" se realizaron en efectivo y a domicilios particulares: Autoridades federales

CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades federales identificaron hacia donde fue desviada una cantidad considerable de recursos públicos mediante el esquema conocido como la "Estafa Maestra", indicó Milenio.

Cabe recordar que dicha trama consistió, según la investigación periodística de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), en entregar 7 mil 670 millones de pesos en contratos ilegales. Lo cual contó con la participación de 11 dependencias federales, 8 universidades y más de 50 funcionarios.

De tal monto no se tiene conocimiento del destino de "3 mil 433 millones. Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen", agrega el reportaje.

Por lo que en base al expediente FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001220/2019, una mayor parte del dinero se desvió en efectivo y mediante traslados de valores a domicilios particulares, desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), así como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a cargo de la entonces titular Rosario Robles Berlanga.

En ese sentido, la nueva orden de captura que la Fiscalía General de la República (FGR) emitió ayer jueves deriva de la denuncia que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, interpuso por el caso contra la exservidora pública el 11 de septiembre del 2020.

Aunado a que las autoridades federales detectaron transacciones efectuadas fuera de México, y por ello, el Gobierno Federal requirió información bancaria a naciones como Panamá y España.

Previamente la FGR imputó a Robles Berlanga el cargo de ejercicio indebido del servicio público por el caso de la "Estafa Maestra", que presuntamente asciende a un daño patrimonial de más de 5 mil millones de pesos, durante su gestión en Sedesol y Sedatu.

No obstante, el 5 de diciembre se le sumaron los cargos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada ilícita.

Finalmente, en esta última denuncia de la UIF también se incluye como responsables a Emilio Zebadúa, quien se desempeñó como Oficial Mayor en ambas dependencias, y Ramón Sosamontes como Jefe de Oficina en esos dos equipos.