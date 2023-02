"Destruyeron mi vida"; dice entre lágrimas 'El Jaguar', sospechoso en caso de Debanhi Escobar

CIUDAD DE MÉXICO.- Gustavo Soto Miranda, identificado en redes sociales como 'El Jaguar', reapareció públicamente en febrero de 2023, luego de que el año pasado fuera relacionado con la muerte de Debanhi Escobar, presuntamente porque es medio hermano del dueño de la empresa Alcosa, lugar al que la joven se acercó a pedir ayuda.

En plena entrevista con el youtuber Gusgri, 'El Jaguar' rompió en llanto afirmando que perdió muchas oportunidades laborales y que hasta pensó en suicidarse tras la presión social de ser señalado como "asesino" de la joven de 18 años.

Me destruyeron mi vida, eso de tener pensamientos suicidas no es de Dios, me sentía en un abismo.Sentía que estaba volviéndome loco.Ya no sabía si estaba despierto o estaba soñando, iba y me dormía y soñaba con lo mismo, despertaba y era lo mismo", mencionó Miranda.