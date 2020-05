Destaca Metro uso de cubrebocas del 90% de los usuarios ante Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que pese a que más del 90% de sus usuarios han adoptado el uso de cubrebocas, que es obligatorio ante la pandemia por Covid-19, aún hay personas que se lo retiran o lo guardan cuando acceden al vagón y en los pasillos de trasbordo o abordaje.

Por ello, el Metro exhortó a acatar las medidas de sanidad durante la emergencia sanitaria por Covid-19 y fortaleció las estrategias informativas y de concientización para su uso a través de materiales de difusión, distribución gratuita de más de un millón de cubrebocas y perifoneo frecuente.

Recordó que no se ha puesto en práctica ninguna medida de coerción, por ello “el STC reconoce el entendimiento y corresponsabilidad de los usuarios del Metro CDMX para hacer efectiva la premisa de no contagiar y no contagiarse”.

Recuerda seguir las medidas preventivas de higiene al viajar en Metro. ¡Protegerte no es una payasada! #SalvaVidas #PrevenirEsProteger

El organismo recordó que las cuadrillas de Servicios Generales del STC han trabajado 50 días ininterrumpidos, distribuyendo gel antibacterial a los usuarios, realizando la desinfección de estructuras metálicas y el aseo general en toda la red de transporte; así como al trabajo especial de nebulización y sanitización en trenes, talleres y áreas de trabajo esenciales para la operación del Metro.

Metro mantendrá servicio durante emergencia por coronavirus: Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que se mantendrá el servicio del Metro y demás transporte público durante la emergencia sanitaria por Covid-19, para garantizar la movilidad de las personas que siguen trasladándose.

“Aquí es importante que una parte de la población que sigue trabajando, se pueda trasladar, inclusive de que el Metro siga funcionando es importante porque al sustituir con autobuses de RTP, la gente iría con menos sana distancia, por eso es importante que siga funcionando el Metro”, comentó.

Reconoció el trabajo que han realizado la Policía Auxiliar, la Bancaria y los propios trabajadores del Metro, que han implementado estrategias para disminuir contagios dentro de los trabajadores del Metro.