Desbordamiento de canal en Mexicaltzingo: el agua subió tanto que tuvieron que subir al techo de su casa para salvarse

MEXICALTZINGO, Estado de México.- El desbordamiento de canal en la comunidad de Mazachulco, en Mexicaltzingo dejó bastantes damnificados por la inundación, quienes no ven el fin, piensan que será imposible sacar el lodo y rehabilitar sus viviendas porque la humedad se coló hasta las varillas, además todas sus pertenencias quedaron inservibles, no tienen ropa y las cobijas que les donó el municipio son bienvenidas, pero no solventan sus pérdidas.

Aun así, dicen: "damos gracias porque no nos morimos, porque el agua subió tanto que tuvimos que subir al techo para ponernos a salvó", Martina Molina González.

Explicó que en su caso, sus papás que son de la tercera edad tuvieron que buscar la forma de salvar la vida.

Se perdieron la cocina, comedor, dos recamaras, sala, pero al menos tenemos salud, poco a poco podemos volver a hacernos de nuestras cositas con ayuda de dios y de la gente", afirmó.

En #Mexicaltzingo, Estado de México, 30 casas resultaron afectadas tras el desbordamiento del río “El Jaral” por las intensas lluvias, habitantes relatan que no les dio tiempo de sacar sus pertenencias. #DePisaYCorreTV con @PamCerdeira @ponchovpof pic.twitter.com/EuOTj1dkux — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) April 21, 2022

Pierden pertenencias por canal desbordado y suben al techo de sus casas para salvar sus vidas

Las autoridades confirmaron que son cerca de 20 viviendas las más afectadas, cerca de 100 personas y señalaron que ayer volvió a llover, la mayoría de sus muebles estaban húmedos, y fue imposible meterlos a tiempo, los cubrieron con mantas y plástico, pero no pudieron rescatar casi ninguno.

Por el momento los elementos de la 22 Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) colocan costaleras en la orilla del canal El Jaral, aunque para los vecinos la preocupación es cómo reponer lo perdido, pues con el trabajo de desazolve lograrán salvarse de otro escurrimiento.

¡Nuestra misión eres tú!

Personal del #EjércitoMexicano perteneciente a la #22ZonaMilitar, aplicó el #PlanDNIIIE con la remoción de escombros debido a un deslave producido por las fuertes lluvias, en el municipio de #Mexicaltzingo, #EdoMéx.#UnidosSomosLaGranFuerzaDeMéxico. pic.twitter.com/OlwHvroZ9d — @SEDENAmx (@SEDENAmx) April 21, 2022

Los vecinos están utilizando la parte superior de las casas para dormir, ahí más de dos o tres familias pernoctan, aunque confían en que tras la limpieza que lleva a cabo personal del ayuntamiento ya no haya más riesgos.

"Es que la lluvia se esperaba hasta mayo, la verdad hacíamos la broma de que nos íbamos a inundar porque no estaba limpio y mire: uno nunca sabe", lamentó León Camacho.