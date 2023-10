"Desafortunadamente caí", señala Efrén, una de las víctimas del violador de Grindr

CIUDAD DE MÉXICO.- "Desafortunadamente caí",, afirmó Efrén, quien fue víctima del sospechoso señalado como el depredador de Grindr. Su denuncia permitió que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México identificara el modus operandi y las características del agresor.

En una entrevista con EL UNIVERSAL, Efrén relató que el hombre se puso en contacto con él en julio de este año, y comenzaron a interactuar.

José Roberto N, quien compareció en su primera audiencia judicial ayer, cometió abuso sexual en contra de Efrén y también le robó sus pertenencias.

Lo buscó tres veces, le dijo que él se acercaría hasta donde vive, que pagaría todo. Hoy Efrén se lamenta, porque ni siquiera le atraía físicamente, sino que "ese día no tenía otra cosa que hacer".

Las gotas las puso en bebidas como kosako y Fourloko, las cuales el sujeto llevó para el encuentro, otra de las características que usó con más víctimas.

Él completamente traía cubrebocas, yo ahí tenía incertidumbre porque no sabía si era el de la foto o no, era un cubrebocas enorme", expresó.

Efrén dijo que el efecto le duró poco más de 12 horas y que un taxista lo ayudó a llegar a su casa.

Por la cantidad de droga yo no supe hasta el día siguiente cómo llegué a casa. Mi mamá me contó que un taxista me recogió. Estaba tan mal que me caí… duró casi como 12 horas o más", dijo.