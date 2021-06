Denuncian falta de medicamentos oncológicos; no descartan manifestaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- La Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos A.C., denunció que los medicamentos oncológicos que autoridades de la Secretaría de Salud (Ssa) se comprometieron a abastecer en diferentes hospitales del país para este fin de semana no llegaron, por lo que no descartan más manifestaciones. Hasta el momento mantendrán la reunión semanal programada para el miércoles.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Omar Hernández Ibarra, presidente de la asociación, señaló que el pasado 23 de junio el director del Insabi, Juan Ferrer, así como Alejandro Calderón Alipi, coordinador Nacional de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos, se comprometieron a que este fin de semana llegarían claves de medicamentos a hospitales donde hicieran falta; sin embargo, no sucedió.

En consecuencia, el padre de familia adelantó que se prevén acciones de protesta esta semana.

Todavía no sabemos las acciones que vamos a implementar. No es justo, ya parece una tomadura de pelo, nos prometen una cosa y no cumplen.