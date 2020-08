Definirá Secretaría de Salud criterios para aplicación de vacuna contra Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Este domingo, Hugo López-Gatell Ramírez indicó, ante preguntas de la prensa, que la Secretaría de Salud (Ssa) definirá los criterios para suministrar la vacuna contra Covid-19, una vez que concluya la fase tres de experimentación.

Dicha evaluación contará con el respaldo de un grupo asesor en materia de inmunizaciones, así como el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, encargado en materia de vacunación nacional, agregó.

Desde Palacio Nacional, durante el Informe Técnico Diario, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Ssa, precisó que el Gobierno Federal tiene como objetivo el acceso universal a la sanidad, el cual está consagrado en el artículo 4 Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos desde 1984. No obstante, "el lento y desigual desarrollo del sistema nacional de salud no ha permitido que se tenga una cobertura universal de los servicios necesarios para garantizar ese derecho", subrayó.

Continúo:

Es nuestra convicción en el Gobierno de México que tengamos realmente la capacidad de garantizar tal derecho. En el caso de la vacuna no sería diferente. Un detalle técnico, sin embargo, es que se debe entender el potencial acceso universal a que no necesariamente se tienen que vacunar a todas las personas [ya que] no todas las vacunas protegen para lo mismo".