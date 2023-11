“¿De qué estuvimos hablando?, de nuestra situación familiar”, dice AMLO de visita de Claudia Sheinbaum a Palacio

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la Presidencia de la República, lo visitó ayer en Palacio Nacional para hablar sobre “nuestra situación familiar”.

¿De qué estuvimos hablando?, de nuestra situación familiar; me preguntó dónde estaba Beatriz (Gutiérrez); andaba en un fandango por la lectura en Mazatlán”, dijo.

“¿La vamos a ver más seguido aquí?”, se le preguntó durante su conferencia matutina.

“No creo, ella cuando quiera venir, más adelante a lo mejor sí, pero eso lo va decidir el pueblo, el pueblo manda”, contestó con una carcajada.

López Obrador rechazó que la visita de la precandidata de Morena sea inadecuada o que afecte a la democracia.

Vino, tenía interés en platicar conmigo. Comentamos algunas cosas: cómo le ha ido, somos amigos, es mi compañera. Me dijo que iban a presentar un documental, que me lo iba a mandar para que lo vea. Ella es la dirigente del movimiento, pero es mi amiga”, indicó.

El mandatario fue cuestionado sobre si recibiría a Xóchitl Gálvez Ruiz, precandidata de la oposición a la Presidencia de la República.

“No me quiero meter en eso. Ya hasta me tiene prohibido hablar de eso”, contestó y aclaró que si le piden que no reciba a nadie, lo cumplirá.

Te puede interesar: Señalan a funcionaria trans-excluyente dentro del equipo de campaña de Sheinbaum