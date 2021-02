De mesero de las “estrellas” a pedir dinero en las calles

CIUDAD DE MÉXICO.- José Luis Guzmán ha pasado de ser mesero de importantes banquetes y eventos sociales, a pedir dinero en cruceros de la ciudad.

Con la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19, se ha visto severamente afectado al quedarse sin empleo, por lo que ha optado por pedir dinero en las calles.

Uniformado y mostrando una cartulina explica que es mesero de banquetes, pero que no tiene trabajo.

Entrevistado por Milenio, José Luis afirma que ha entregado 178 tarjetas intentando obtener un empleo.

Hasta antes del Covid-19 laboraba como mesero en una cantina de la capital, pero desde que ésta cerró por no ser un negocio esencial, no ha tenido trabajo.

Estiro mi gorra, para no acercarme a los conductores. Me atreví a pedir porque no tuve oportunidad en otros lados. Muchos restaurantes que ya pueden operar, me han cerrado la puerta por mi edad, y otros no me pueden emplear, pues ya tienen a su plantilla base y no cuentan con nóminas más para mí”, explicó al medio noticioso.