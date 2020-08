David León no encabezará empresa que distribuye medicamentos tras difusión de video

CIUDAD DE MÉXICO.- David León, quien fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para encabezar la empresa del Estado que distribuirá los medicamentos, no asumirá dicho cargo tras la publicación de un par de videos en los que da dinero a Pío López Obrador.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que fue él quien sugirió a David León que no aceptara el nombramiento para hacerse cargo de la empresa distribuidora de medicamentos y que esperar a que se aclarara este asunto.

“Yo sabía desde hace cinco días o seis. Me buscó David León en donde le advertía que iban a salir estos videos, y le dije que enfrentara la denuncia y que dijera la verdad.

“Y ayer que salen los videos me habla para comentar que iba a poner un mensaje explicando, lo hizo y le sugerí de que también no aceptar el nombramiento para hacerse cargo de la empresa distribuidora de medicamentos y que esperara que se aclarara este asunto porque el manejo de los medicamentos estuvo plagado de corrupción, la compra de los medicamentos, la distribución de los medicamentos.

“Entonces con esto pues no podría él hasta que no se aclare la situación hacerse cargo de esa empresa que tiene como propósito que no se roben el dinero de los medicamentos como sucedía, porque estamos hablando de una compra de alrededor de 90 mil millones de pesos y muchos intereses”, dijo.

Respecto al estatus del extitular de Protección Civil, López Obrador dijo: “David León estaba apunto de ser nombrado, si no es que lo nombraron el domingo pasado, pero creo que todavía no tiene nombramiento. Ya estaban ahora sí que avisado, preparado, yo lo había presentado en una mañanera para que se hiciera cargo de esta empresa que es fundamental, porque es la distribución de los medicamentos (...) entonces vamos ahora a buscar a otra persona en tanto se resuelve el asunto, se ventila del asunto, se aclara y que David pueda quedar libre y limpio”.

El video de David León y Pío López Obrador

Ayer por la tarde en su espacio de Latinus, Carlos Loret de Mola mostró un par de videos en donde se observa en al menos dos ocasiones a Pío López Obrador recibir de David León paquetes con dinero en efectivo.

En su espacio en Latinus, el también colaborador de EL UNIVERSAL mostró un trabajo especial con ambos videos en el que se afirma que las grabaciones las hizo el propio David León en 2015 y que el dinero entregado sirvió para reforzar la operación de Morena en Chiapas con miras a la elección de 2018.

En su cuenta de Twitter, el mismo David León dio su respuesta ante el señalamiento:

“Mi manera de apoyar al Movimiento fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades”.

En en segundo mensaje en la red social, David León escribió: “En tanto se aclara la situación por la que atravieso, y para no afectar al @GobiernoMX, no tomaré protesta como integrante del equipo de @Ssalud_mx”.