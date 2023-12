“Dante se quita máscara, es aplaudidor, es fosforena”: Alejandro Moreno

CIUDAD DE MÉXICO.- Dante Delgado, líder del partido naranja y coordinador nacional, enfrenta críticas severas por su decisión de romper con el bloque de contención en el Senado, según advierte el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Este último sostiene que la medida llevará a Movimiento Ciudadano al precipicio, incluso sugiriendo su desaparición. Además, señala a Delgado como un representante de la vieja política, tachándolo de seguidor incondicional del presidente de la República.

En entrevista con El Universal, el dirigente nacional priista puntualiza que ante esta circunstancia, propiciada “por un berrinche” del senador veracruzano, el llamado que hace la alianza opositora (PRI, PAN y PRD) es para que los ciudadanos opten por el “voto útil” en las elecciones del próximo año, el 2 de junio de 2024, porque “está claro que votar por MC es apoyar o sufragar por Morena”.

El líder tricolor minimiza las repercusiones de la salida de Movimiento Ciudadano del bloque opositor, al explicar que la verdadera oposición sigue firme en el Congreso de la Unión, donde, remarca, Morena y sus aliados (PVEM y PT) no cuentan con los votos necesarios para aprobar reformas constitucionales, ni siquiera sumando al partido naranja.

¿La ruptura de Movimiento Ciudadano con el bloque de contención fue una decisión unilateral o PRI, PAN y PRD ya daban por perdida su alianza con Dante Delgado Rannauro?

—No tengo una bola de cristal ni soy pitoniso, pero hace más de 18 meses platicamos y siempre les participé (al PAN y PRD) que Movimiento Ciudadano era el gran esquirol de Morena, era la simulación para dividir el voto opositor.

La postura de Dante Delgado Rannauro lo que hizo fue dividir el voto opositor en 2021 y se perdió la oportunidad de tener una mayoría simple del bloque opositor en el Congreso de la Unión.

El veracruzano Dante Delgado Rannauro se quita la máscara abiertamente ya para apoyar a Morena, es una justificación, porque la política y lo que vive México no da para un berrinche.

Tenemos que tener posiciones sensatas, responsables, para buscar lo mejor para los ciudadanos y tú puedes ver que con su actitud de hoy, ya con las votaciones que tiene, será la gran comparsa de Morena.

Es el fosforena ahora y yo creo que los ciudadanos lo van a percibir, ni un voto a Movimiento Ciudadano, porque es el empleado del partido guinda, el jefe de Movimiento Ciudadano descansa en Palacio Nacional.

¿Usted buscará el diálogo para limar asperezas o ya no hay reversa en esta ruptura?

—Nosotros tenemos diálogo permanente con todos los actores políticos y bueno, nosotros seguiremos trabajando, sumando liderazgos y estamos viendo que Movimiento Ciudadano se está yendo al precipicio por esta decisión que toman y los ciudadanos ya se están dando cuenta.

¿Usted buscará a Dante Delgado para dialogar?

—Yo creo que él tuvo una postura ayer irascible, iracundo, como luego es Dante, poco reflexivo, poco inteligente, porque lo que está de por medio es el país, es defender las instituciones, es defender la democracia.

Siempre nosotros hemos tenido las puertas abiertas para dialogar con todos [los partidos políticos], pero cuando alguien no quiere dialogar no se le puede obligar.

¿Quién va a pagar el costo político de este rompimiento, Movimiento Ciudadano o el frente opositor de PRI, PAN y PRD?

—Ha quedado claro que va a ser una elección de dos, habrá de dos sopas: más de lo mismo con Morena y aliados con este gobierno, o el proyecto que encabeza Xóchitl Gálvez Ruiz. Yo creo que Movimiento Ciudadano se va a disminuir, se va a hacer el voto útil y vamos a tener un gran resultado en 2024, vamos a ganar la Presidencia de la República, vamos a ganar las dos cámaras del Congreso de la Unión.

Dante Delgado insiste en que el PRI y el PAN “bajaron” a su candidato presidencial por el caso del gobernador Samuel García Sepúlveda en Nuevo Léon y su licencia para separarse del cargo y el nombramiento de un madatario interino.

—Nadie le hizo nada al gobernador [de Nuevo Léon, Samuel García Sepúlveda], no se le pretendió descarrilar. Lo que hay que preguntarse es ¿por qué regresó corriendo?, ¿qué oculta?, ¿dónde están las cuentas?, ¿dónde están los recursos?

Entonces, que no quieran decir esa narrativa. Él estaba facultado para poder participar, se le otorgó la licencia y obviamente cuando el Congreso local, dentro de las facultades que tiene, designa al gobernador interino, que no es el que él quería, porque esto no es de herencia, obviamente regresó corriendo [a su cargo de gobernador].

¿Le faltó oficio político al gobernador Samuel García?

—Yo creo que el trabajo político es construir acuerdos, consensos, dialogar, jamás poner en riesgo lo más importante que es la estabilidad, la paz, la armonía, la gobernabilidad de un gran estado como es Nuevo León, y lamentable la persona que tiene la responsabilidad de construir y de generar condiciones para tener buena calidad de vida, lo único que quería hacer era atropellar las instituciones y no respetar la ley.

Vimos al presidente Andrés Manuel López Obrador defender a Samuel García. ¿Ustedes le pedirán que no se entrometa más en el proceso electoral?

—El llamado siempre será al respeto del proceso electoral, a garantizar paz, armonía, equilibrios.

El llamado es a que no participen los servidores públicos, a que el Instituto Nacional Electoral (INE), los órganos electorales, contribuyan a llevar al proceso electoral federal de manera abierta y equitativa, transparente, y que no estén tirando los recursos, violando la ley para querer hacer ganar a los candidatos del oficialismo.

