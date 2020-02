Dan prisión preventiva contra 9 custodios por fuga de reos de Reclusorio Sur

CIUDAD DE MÉXICO.- El Juez de control Joel de Jesús Garduño Venegas determinó la prisión preventiva justificada contra 9 de los 11 custodios presuntamente involucrados en la fuga de tres integrantes del Cártel de Sinaloa del Reclusorio Sur, por lo que deberán permanecer al interior del Reclusorio Oriente.



En tanto, los dos custodios restantes fueron vinculados a proceso por el delito de evasión de reos agravado, y se determinó tres meses para el cierre de investigación.



En una audiencia de poco más de nueve horas, en donde se hicieron tres recesos, el fiscal anti secuestro, Luis Fernando Trejo, logró que aportar las pruebas suficientes para comprobar el delito.



Dos de los custodios, identificados como Miguel “N” y Emmanuel “N”, y vinculados a proceso, externaron durante la audiencia que ellos no estaban en la guardia y en los lugares que refiere la carpeta de investigación de la Fiscalía Anti Secuestro (FAS).



El abogado defensor de los imputados reconoció que no conocía el contenido de la carpeta de investigación, sin embargo, él mismo solicitó definir la situación legal.

En diálogo final con el Juez de Control, Miguel “N” y Emmanuel “N”, refirieron no tener nada que ver con la fuga de los reos y que únicamente ellos acudieron a las guaridas que su jefe inmediato les solicitó.Emmanuel “N” incluso refirió que su nombre aparece en la fatiga de la aduana sin su forma, pues presuntamente él no había realizado la guardia justo cuando salió el vehículo oficial que llevaba a los integrantes del Cártel de Sinaloa.Ambos refirieron que, una vez entrados de la fuga, rindieron declaración el mismo 29 de enero y acudieron a trabajar el pasado viernes, hasta que el Ministerio Público de la FAS pidió ampliar sus declaraciones, por lo que tenían que acudir a las instalaciones, momento en el que les cumplimentaron la orden de aprehensión.Los presuntos implicados en la fuga tuvieron su primera audiencia en punto de las 17:00 horas de ayer, en la sala 7 de la Unidad de Gestión Judicial número 12 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).Durante el inicio de la audiencia, el juez de control de la Unidad de Gestión número 12, Joel de Jesús Garduño Venegas, decretó receso de una hora en la audiencia de los 11 custodios presuntamente relacionados con la fuga de tres integrantes del Cártel de Sinaloa del Reclusorio Sur.Esto, debido a que las defensas legales de los imputados por el delito de evasión de reo agravada en la carpeta judicial 012/0097/2020/AO, no contaban con las copias de traslado de los ocho tomos de la carpeta de investigación de la Fiscalía Anti Secuestro de Fiscalía General de Justicia local, por lo que el juzgador accedió a la petición de tomar un receso para continuar con la audiencia de formulación de imputación en punto de las 18:20 horas.Garduño Venegas llamó la atención al fiscal anti secuestro, Luis Fernando Trejo Vargas, por no dar copia de las carpetas así como de los videos integrados en el tomo 1 de la investigación.Señaló que la Fiscalía Anti Secuestro cae repetidamente en estos actos, por lo que solicitó agilizar los procedimientos legales para que en una hora todas las defensas tengan copia del expediente y videos.Las grabaciones las entregó entrada la noche del sábado, cuando las defensas legales pidieron un tercer receso.La continuación de audiencia para los 9 custodios se realizará el miércoles 5 de febrero a las 11:00 de la mañana.