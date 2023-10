Damnificado de huracán Otis pide al presidente que "despierte"

ACAPULCO, Guerrero.- El día de ayer se viralizó un vídeo a través de la plataforma Tiktok, donde un ciudadano de Acapulco, damnificado del Huracán Otis, se expresó molesto e indignado ante algunos medios, debido a la situación que atraviesa la ciudad de Acapulco después del devastador huracán de categoría 5, que se presentó hace una semana.

En el vídeo el hombre recuerda su experiencia sobre el huracán Paulina que también afectó a la ciudad en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a lo cual menciona que "a mí nadie me va a contar, al otro día había tráileres repartiendo agua, víveres, y el Presidente de la República andaba con botas, echándole chin…"

El hombre se encontraba rodeado de otros ciudadanos damnificados que le brindaban apoyo moral, los cuales permanecían atentos a sus palabras. Después el hombre lanzó críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Recalcando la situación que viven en Acapulco.

No se vale este presidente vive en un país diferente, en el de las ilusiones, no se vale señores. Ya que alguien le hable al presidente, yo sé que tiene asesores" destacó el acapulqueño.

Además el hombre pidió al Presidente que "despierte". Mencionó que "hay niños enfermos, no hay pañales, no hay leche, no hay víveres". E incluso comentó que los militares del plan DN-III-E no tienen agua, ni comida. Y cuestionó al aire "¿Cómo van a trabajar?"

Del fondo se oyó una voz que gritó "no hay hospitales".

Nos está llevando la ch..." vociferó el acapulqueño damnificado por el huracán Otis.

Hace una semana de la tragedia ocasionada por el paso del huracán Otis en Guerrero, el ciclón tropical más poderoso que ha tocado tierra en el estado. La ayuda por parte del Gobierno Federal ha tardado en llegar, una de las razones es por que la red de comunicaciones carreteras se encuentra afectada en algunas zonas. Además de que se ha denunciado la falta de previsión y organización para salvaguardar a la población.