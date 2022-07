Dallas: Niña de 4 años es declarada muerta luego de ser atacada por 3 perros

Estados Unidos.- Una niña de 4 años sufrió un supuesto ataque fatal de un perro en Dallas el sábado. Según los informes, el dueño vio los hechos mientras estos sucedían.

Los vecinos le dijeron a medios locales que la niña estaba afuera cuando tres perros de otro vecino la atacaron.

La niña, identificada como Lea Janae Freeman, fue transportada a la oficina del médico forense del condado de Dallas, donde luego fue declarada muerta. Michael Pennington, que vive cerca, dijo que el ataque fue "horrible".

"La niña estaba mal", atestiguó. "No me gusta hablar de eso porque no me puedo contener".

La familia creó un GoFundMe tras la muerte de Lea para costear su funeral, describiéndola como "una estrella brillante a la que le encantaba hornear galletas, jugar con sus hermanas y que podía dar un desfile de moda de primera clase".

La madre de Freeman llegó a casa después del ataque del perro. Según los informes, los vecinos creen que tres perros atacaron a Freeman, pero Dallas Animal Services solo detuvo a uno.

Pennington recordó un incidente anterior, donde su sobrina fue atacada por los mismos perros vecinos.

Un día, mi sobrina y yo nos detuvimos aquí y ella pasó por el garaje. Estaba subiendo por el camino de entrada y el perro vino desde allí y la agarró por la chaqueta, pero no tuvo la oportunidad de morderla porque la agarró solo la chaqueta", agregó su esposa, Lorie Pennington.

Un representante del Departamento de Familia y Servicios de Protección de Texas le dijo a a medios de Dallas que la familia de Freeman estuvo involucrada con Servicios de Protección Infantil en el pasado mientras la agencia investigaba su muerte.