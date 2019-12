“Dale pronto y lo tiras al río”: Periodista acusa que Felipe Calderón lo mandó matar

CIUDAD DE MÉXICO.-El periodista Jesús Lemus Barajas acusó al ex presidente Felipe Calderón de haber mandado matar luego de que publicara que su hermana Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa –también conocida como “Cocoa”– sostenía reuniones con Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”.

Lemus Barajas señala que en mayo del 2008, el comandante Luis Carrillo, lo entregó al grupo delictivo de Los Zetas por instrucciones de Calderón.

Ahí te lo encargo. Dale pronto y lo tiras al río”, señala que dijo el comandante a los criminales.

Dice que se salvó de suerte, ya que fue encarcelado injustamente por Genaro García Luna, y es que el ex secretaría de Seguridad Pública le armó un expediente de cajas y cajas.

“El Gobierno actual (de Andrés Manuel López Obrador), plantea el periodista, debería iniciar una investigación exhaustiva de la red que conformó García Luna, y que el primero que debe de ser indagado es Felipe Calderón porque era su jefe directo”, indicó al portal Sin Embargo.

En cuanto a lo de la hermana de Calderón, agrega que ella le pedía a “La Tuta” que el narco apoyara a candidatos de elección popular.

“La hermana del ex Presidente Felipe Calderón le hablaba [a “La Tuta”] para pedirle favores, para que candidatos de elección popular fueran apoyados por el narco. Yo comienzo a publicar este tipo de relación y entonces se viene una venganza del ex Presidente Calderón, donde él ordena mi ejecución, de tal forma que un comandante de la policía ministerial me busca y me secuestra”.