Cuando Cepillín contó sus eventos con los “narcos”

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes se dio a conocer la muerte de Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como "Cepillín", luego de días que fue hospitalizado debido a un accidente que tuvo y le provocó dolores en la espalda.

Este fin de semana se dio a conocer que la salud del intérprete de éxitos como "La feria de Cepillín" se deterioró y fue ingresado a terapia intensiva por insuficiencia cardíaca y neumonía.

"Cepillín", como varios famosos, reveló el año pasado que durante los noventa fue contratado por narcotraficantes mexicanos para amenizar sus eventos, cumpleaños y bautizos.

Me contrató (Amado Carrillo) para una fiesta y hasta me regaló un centenario porque era un bautizo. ¿Cómo te le vas a poder acercar a gente importante de ese nivel? No. Tú llegas, payaseas, lo saludas. Era un bautizo: bolo, me da un centenario, das las gracias, aparte me pagaron. Te hablo de los noventas", confesó en el programa En Sus Batallas, de TV Azteca.

La noticia causó polémica, pues "El payasito de la tele" contó que no podía decirle que no a esa gente.

Cepillín conoció al Señor de los Cielos y a Caro Quintero

Amado Carrillo, "El señor de los cielos", fue el narcotraficante más importante de su tiempo tras la caída de Pablo Escobar en Colombia. Fundó el cártel de Juárez e inspiró la serie que se llama como su mote.

Además de la fiesta con Amado Carrillo, "Cepillín" también acudió a una fiesta en la que le pagó Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara y a quien, junto a Miguel Ángel Félix Gallardo y a Ernesto Fonseca Carrillo, "Don Neto", se le acusa del asesinar al agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena.

"Cepillín" logró gran fama, luego de que en Monterrey obtuvo un programa de televisión con éxitos como "La feria de Cepillín" y "Amor chiquito".

Sobre sus presentaciones con los narcotraficantes, el "payasito de la tele" aseguró que "el artista va a donde lo contratan. De repente te hablan ‘hay alguna fiesta acá en Hermosillo, cuánto, tanto’. Vas allí y a la hora que llegas te das cuenta de que estás en una fiesta de gente famosa, pero de otra forma".

"Me atendieron como rey, como mago, me pagaron muy bien y ya. Uno como artista no dice ‘¿Para quién?’. Tú vas y cobras. Yo soy un payaso no policía ni fiscal ni Ministerio Público", fue como Cepillín se defendió al respecto.

Sin embargo, Ricardo González sí dijo que hubo quienes lo despreciaron, aunque no fueron los capos de la droga.

"Estuve en Los Pinos con (Enrique) Peña Nieto en un día 6 de Reyes, cuando recién entró y ni las gracias me dio, me encontré a 'La Gaviota' y ni las gracias me dieron. Entonces vas con un señor que se dedica al narcotráfico y te paga, pero vas con los políticos y nada más es para ellos", lamentó Cepillín.