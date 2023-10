¿Cuáles son los efectos secundarios de las vacunas Abdala y Sputnik V, que se aplicarán en México para combatir el COVID-19?

México ha lanzado su Campaña Nacional de Vacunación como un esfuerzo de que la población esté protegida, para prevenir la Influenza y el COVID-19 durante esta temporada invernal.

Ante esto, se dio a conocer que hasta el 31 de marzo de 2024 se suministrará un total de 54.6 millones de dosis en todo México.

Vacunas que aplicarán contra el COVID

Las vacunas que se utilizarán en México para combatir el coronavirus durante esta temporada invernal serán la Abdala y Sputnik, contando ambas con un perfil de eficacia óptima y con la aprobación de la COFEPRIS.

La protección de las personas vulnerables es la prioridad de esta campaña, donde se incluyen adultos mayores de 60 años, personal de salud, personas en estado de gestación y personas de 5 a 59 años con problemas de salud que puedan tornarse graves .

¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna Abdala?

Según el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de Cuba, la vacuna Abdala puede tener efectos secundarios leves, que incluyen:

Cefalea (dolor de cabeza).

Somnolencia.

Astenia (debilitad o fatiga general).

Dolor o enrojecimiento en el lugar de aplicación de la vacuna.

Las autoridades señalan que estos efectos secundarios generalmente desaparecen sin necesidad de tratamiento farmacológico, en un lapso de 24 a 48 horas después de la administración de la vacuna.

Además, se recomienda una observación cercana durante al menos 15 minutos después de la vacunación, según las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Efectos secundarios de la vacuna Sputnik V

Es importante recordar que no todas las personas experimentan los mismos efectos secundarios, y la ausencia de síntomas no indica que la vacuna no esté funcionando. En el caso de la vacuna Sputnik V, los efectos secundarios pueden incluir:

Dolor en el lugar de la aplicación.

Inflamación.

Escalofríos.

Fiebre.

Malestar general en músculos y articulaciones.

Dolor de cabeza.

Estos efectos secundarios suelen aparecer en el primer o segundo día después de la primera de las dos dosis necesarias para lograr la máxima protección.

Es importante destacar que los niños de 6 a 59 meses solo recibirán la vacuna contra la influenza estacional.

