Critican plan de seguridad de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Ante la peor crisis de seguridad que vive el país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador debe actuar con autocrítica y reconocer en su Primer Informe de Gobierno la falta de estrategia para combatir la violencia, advirtió Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano.



Ya sabemos todos que el problema no lo generó esta administración. Ya sabemos todos que este problema lo heredó la administración de López (Obrador), pero la verdad es que esta administración no ha hecho más que empeorar la situación", sentenció.



"Si tuviéramos un ejercicio de rendición de cuentas veríamos a un Presidente que reconoce que no hay estrategia y que ésta apenas debe ser desarrollada. Un Presidente que no reconoce sus responsabilidades es un Presidente que finalmente está destinado al fracaso".



En entrevista, el especialista advirtió que los índices delictivos se han disparado en los primeros nueve meses del sexenio e incluso ilícitos que venían a la baja, como el secuestro y la extorsión, hoy se encuentran en sus máximos históricos.



Estimó que algunos factores que han contribuido al alza delictiva son la falta de un plan integral, la desarticulación institucional en el combate a la inseguridad, los recortes presupuestales al sector y el desdibujamiento de la Guardia Nacional por falta de capacitación y de protocolos de actuación.



"Yo creo que lo que vamos a escuchar va ser más un ejercicio de autocomplacencia, en donde se relativizan los problemas y donde en la mejor de las hipótesis vamos a escuchar lo mal que le entregaron el país al Presidente", expuso.



"Y que por lo tanto el Presidente no es responsable de la crisis que estamos viviendo, y esto para mí, insisto, no funciona. Si volteas a ver en cómo estábamos hace seis años de cara al primer informe de (Enrique) Peña, pues la verdad es que el país se encuentra en condiciones mucho más severas".



Ante esta situación, Rivas planteó gastar más y mejor en materia de seguridad; desarrollar un plan que vaya más allá de reunirse todos los días por la mañana para revisar lo que sucedió el día anterior; y definir el armado institucional con que la Federación enfrentará el problema.



Subrayó la necesidad de incluir en la estrategia el mejoramiento de la procuración de justicia; el desarrollo de un verdadero sistema de reinserción social; y la puesta en marcha de acciones de prevención.



"La estrategia tampoco puede ser sólo la Guardia Nacional. La Guardia Nacional no es una estrategia, es una acción. Ya le estamos pidiendo que resuelva algo para lo que no está preparado, entonces, claro, los resultados no están ahí", manifestó.