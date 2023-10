Critican a alcaldesa de Chilpancingo por celebrar en grande su informe pese a tragedia por “Otis”

GUERRERO.- El jueves 26 de octubre, a pesar de la devastación causada por el huracán "Otis" en la ciudad vecina de Acapulco, que se encuentra a 109 kilómetros de distancia, la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, optó por llevar a cabo una celebración destacada de su segundo informe de gobierno.

Con música, baile y hasta fuegos artificiales, la edil organizó un evento en la plaza principal para festejar los logros en su administración, mientras que en estados aledaños se reúnen apoyos para los damnificados en el puerto.

Usuarios en redes sociales expresaron su inconformidad por este festejo, y se sumaron a las críticas. Tal fue el caso de una mujer que se encontraba en el lugar y decidió grabar los hechos para después subirlo a redes sociales.

Es un chiste. Es una falta de respeto lo que está haciendo Norma Otilia. Están llenos los centros de acopio para los damnificados de Acapulco, y ella celebrando su segundo informe como si trabajara la señora"

"En Acapulco hay fallecidos, hay personas desaparecidas, hay personas que se quedaron sin hogar. Aquí en Chilpancingo hay personas que no sabemos nada de nuestros familiares, y ésta señora que no tiene respeto por uno hace sus fiestas y trae a sus acarreados que nada más vienen a comer, mientras en Acapulco no hay nada qué comer”, sentenció la usuaria.

Insensible e indolente...



Pese a la tragedia en #Acapulco y otras zonas de #Guerrero, la alcaldesa morenista de #Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, celebra su segundo informe de gobierno con bailes, música y fuegos pirotécnicos pic.twitter.com/7VFiyVHAtF— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 27, 2023

La alcaldesa habla sobre el festejo

Por su parte, Norma Otilia dijo a través de sus redes sociales que el motivo de este festejo fue para rendirle cuentas al pueblo de lo que ha hecho, por lo que invitaba a las personas a dejar las diferencias a un lado, y mejor sumarse para apoyar a los damnificados de Acapulco.

“Este fue el espacio y la oportunidad idónea para convocar a este pueblo gigantesco que está en las batallas más importantes a sumar esfuerzos por Acapulco y por Guerrero sin mirar partidos, colores, filias ni fobias", expresó.

Las y los invito a dejar en este momento todas las diferencias que pudiéramos tener porque ahora es más importante Guerrero, porque nuestras y nuestros hermanos nos necesitan”, sostuvo en una de sus publicaciones.

 

