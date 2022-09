Crítica a su plan de paz entre Ucrania y Rusia es “vulgar” y proviene de “una vulgaridad mental”, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó las críticas a su plan para conseguir paz entre Ucrania y Rusia como una descalificación “vulgar”.

De manera muy vulgar se descalifica; una vulgaridad mental que se padece cuando no hay convicciones, cuando no hay ideales y cuando se actúa en función de intereses. Son gajes del oficio”, dijo.

El mandatario argumentó que se trata de una distorsión del propósito de su propuesta, que será presentada por el canciller Marcelo Ebrard Casaubón en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Me pusieron de lado de Rusia, ya esto lo había padecido en otros tiempos”, dijo.

Foto: Especial

Asesor ucraniano acusa a AMLO de hacer “relaciones públicas” con la guerra

Entre quienes criticaron su propuesta se encuentra un asesor del presidente de Ucrania, quien la calificó como un “plan ruso” y acusó a López Obrador de hacer “relaciones públicas” con la guerra.

El mandatario precisó que los críticos son “quienes defienden al gobierno de Estados Unidos de manera oficiosa”.

“Inventan o les dan mal la información de las agencias y repiten cosas que no son ciertas, porque no crean que los que se ocupan del espionaje son infalibles, muchas veces no es inteligencia es espionaje y malo”, dijo.

López Obrador afirmó que se trata de campañas en contra de su gobierno, como lo relacionado con su salud.

“Tienen campañas en contra de nosotros. Todo el fin de semana campaña que estaba yo enfermo, que estaba a punto de irme al otro mundo, a veces por eso me quisiera ir al infierno a ver cuántos me encuentro por allá de estos santurrones, hipócritas”.