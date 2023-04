"Cristo es un reformador", AMLO comparte frase de Tolstói

MÉXICO.- En este Viernes Santo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, compartió una reflexión del famoso escritor ruso León Tolstói sobre Jesús, a quien Tolstói considera un reformador.

Tolstoi sobre Jesús: 'Cristo es un reformador que desmoronó los antiguos fundamentos de la vida y nos proporcionó unos nuevos, y cuya reforma aún no se ha llevado a cabo y todavía sigue vigente'", dijo el Jefe del Ejecutivo por medio de sus redes sociales.



Ayer, el Mandatario compartió una reflexión de Mahatma Gandhi, símbolo universal de la paz, también sobre Jesús.



De Gandhi sobre Jesús: 'No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no encuentro nada malo en el cristianismo. El problema está en ustedes los cristianos, pues no viven de conformidad con lo que enseñan'”