Crimen organizado denunciado por Madres Buscadoras de Morelos, señalan ser ellos los culpables de violencia y desapariciones

CUERNAVACA .- Las madres de desaparecidos en Morelos han denunciado que los grupos delincuenciales organizados, operando con o sin la aprobación de las autoridades estatales y municipales, son los principales responsables de los secuestros, desapariciones y asesinatos en la entidad.

Además de la posible colusión con las autoridades, señalan que la Fiscalía General del Estado (FGE) no investiga ni encuentra a las personas desaparecidas, contribuyendo así a la impunidad en el estado.

El colectivo "Regresando a Casa" llevó a cabo una acción simbólica en el Palacio de Gobierno estatal en Cuernavaca, colocando esferas navideñas con las fotos de sus hijos desaparecidos.

Con lágrimas en los ojos, las madres entonaron cánticos navideños para recordar a las autoridades federales y estatales, encabezadas por Cuauhtémoc Blanco Bravo y Uriel Carmona Gándara, respectivamente, que sus hijos aún no han sido localizados y que exigen justicia y acción en las investigaciones.

Trinidad Nieto Cuevas, residente del municipio de Coatlán del Río en Morelos, con voz entrecortada y lágrimas en los ojos, denunció el secuestro de su hijo Usiel Sánchez Nieto el 11 de junio de 2016, a manos de integrantes de bandas delincuenciales en la región.

Usiel, un ingeniero agrónomo, fue interceptado mientras se dirigía al campo, donde cultivaba chiles para vender en el pueblo.

Los secuestradores exigieron un rescate de un millón y medio de pesos, una suma que la familia no pudo reunir en los días siguientes al secuestro.

Al principio, los delincuentes les pidieron que no informaran a las autoridades, pero después de una semana acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) en busca de ayuda.

Sin embargo, la FGE nunca ha integrado la carpeta de investigación ni ha iniciado la búsqueda de Usiel.

A pesar de las visitas constantes a la fiscalía en busca de información sobre el progreso del caso, la madre de Usiel lamenta que los trabajadores de la fiscalía "no nos escuchan".

Sin tranquilidad al final del año

"Se ha descuidado mucho el delito de secuestro, en este caso nos han abandonado, y les pedimos con el corazón en la mano su apoyo para encontrarlos, saber dónde están, saber si están vivos. Nuestra esperanza es que estén vivos", expresó la madre de Usiel entre lágrimas.

En vísperas de la Navidad y el Año Nuevo, el dolor se intensifica para la familia. "No saben el infierno que estamos viviendo, el infierno que se vive desde ese momento (que se lo llevaron). Ya no hay paz, no hay festividades, ni Navidad, ni Año Nuevo. Estas fechas son tristes para nosotros", recalcó.

La madre también compartió que el 27 de septiembre de 2011, su hermano Rutilo y su esposa fueron secuestrados, aparentemente por grupos armados que operan en la zona. Sin embargo, este caso tampoco fue investigado por la FGE.

Jael Jacobo, hermana de Pablo, un joven de 27 años desaparecido el 12 de marzo de 2022 en Zacatepec, señaló que el caso de su hermano no avanzó en la FGE debido a la presunta colusión de las autoridades con grupos delictivos en la región sur de Morelos.

"La autoridad, como muchos sabemos, la gran mayoría tiene colusión con los grupos delictivos; y obviamente en la zona sur, que es donde formamos un colectivo buscadoras del Sur de Morelos, la misma autoridad nos dice que no quieren entrar porque los han baleado, los han matado, y no quieren hacer investigación", lamentó Jael.

Gabriela Villa contó la desaparición de su hijo Juan Manuel López Villa el 2 de septiembre de 2011 y expresó que estas fechas son aún más difíciles. "Nosotros venimos a colocar las esferas con la ilusión de que ellos se encuentren vivos, es una forma de recordarlos, de decir que nos hacen falta, que los buscamos, que no los abandonamos", mencionó.

Juan Carlos, quien también fue víctima de la desaparición forzada, cree que fue llevado por integrantes de bandas criminales, ya que ni la FGE ni la comisión estatal de búsqueda lo buscaron. Actualmente tiene 42 años, lo secuestraron cuando tenía 30, y dejó dos hijos.