Crea tu propia decoración de otoño y llena tu hogar de encanto

Conoce diversas ideas creativas para hacer tu propia decoración otoñal y dónde colocarla para que tu hogar brille con el esplendor de esta estación.

Coronas de otoño para la puerta principal: Una corona hecha con hojas secas, piñas y ramas puede dar la bienvenida a tus invitados con un toque otoñal en la puerta principal. Personaliza la corona con cintas y elementos que reflejen tu estilo personal.

Frascos de vidrio con velas: Llena frascos de vidrio con hojas otoñales y coloca velas en su interior para crear un ambiente cálido y acogedor en tu sala de estar. Utiliza velas LED si te preocupa la seguridad.

Ramas de árboles en floreros: Recolecta ramas de árboles con hojas de colores y colócalas en floreros altos para decorar tus rincones favoritos. Puedes pintar las ramas con colores metálicos para un toque de elegancia.

Guirnaldas de hojas: Crea guirnaldas con hojas secas y cuélgalas en el marco de las puertas, las ventanas o el pasillo para añadir un toque otoñal. Agrega pequeñas luces LED para un efecto aún más encantador.

Mantas tejidas a mano: Ponte creativo y teje tus propias mantas otoñales en colores cálidos para añadir un toque personal a tu sofá. Incluso puedes crear un punto focal con una manta tejida grande como mantel de mesa.

Velas perfumadas: Personaliza velas perfumadas con esencias de canela, manzana o calabaza para ambientar tus espacios. Mantén las velas alejadas de cortinas y otros objetos inflamables.

Cuadros de hojas prensadas: Recolecta hojas otoñales y pégalas en cuadros transparentes para crear una obra de arte única. Esto puede convertirse en un proyecto familiar divertido.

Centros de mesa con calabazas: Coloca calabazas decorativas en el centro de tu mesa de comedor y añade velas para un toque rústico y elegante. Asegúrate de que las velas estén en soportes seguros.

Ramilletes de flores de otoño: Recolecta flores de temporada como crisantemos y margaritas y crea ramilletes para adornar tu hogar. Colócalos en jarrones de vidrio transparente para resaltar su belleza.

Almohadones estampados: Personaliza almohadones con estampados otoñales y colócalos en tus sillas y sofás. Opta por telas ignífugas si tienes niños o mascotas en casa.

Coloca más decoración de otoño

Sala de estar: Agrega mantas, cojines y velas para crear un ambiente cálido y acogedor. Un rincón de lectura con mantas y cojines puede ser perfecto para las tardes frescas.

Comedor: Utiliza centros de mesa y cuadros otoñales para darle un toque festivo a tus cenas. Asegúrate de que la decoración no obstruya la vista de los comensales.

Cocina: Decora con guirnaldas de hojas en las ventanas y coloca calabazas en la encimera. Evita colocar elementos decorativos cerca de la estufa o fuentes de calor.

Exterior: Decora tu porche con calabazas, coronas y linternas para crear una entrada acogedora. Mantén las áreas de entrada iluminadas para evitar caídas.

Seguridad al Decorar

Mantén las velas lejos de objetos inflamables y no las dejes desatendidas. Opta por velas LED si te preocupa la seguridad.

Verifica que las luces decorativas estén en buen estado y no sobrecargues los enchufes. Utiliza alargadores con protección contra sobrecargas.

Evita utilizar materiales inflamables en la decoración, especialmente cerca de fuentes de calor como radiadores y estufas.

Si utilizas escaleras para decorar, asegúrate de que estén estables y coloca señales de advertencia para prevenir caídas.

Ten en cuenta las alergias de los miembros de tu hogar al elegir plantas y flores para la decoración. Evita plantas tóxicas si tienes mascotas.

No coloques decoración que obstruya pasillos, salidas de emergencia o extintores.

Mantén bien iluminadas las áreas exteriores para evitar accidentes. Considera instalar luces de senderos o farolas.

Asegura que la decoración no sea peligrosa para los niños, evitando elementos pequeños que puedan ingerir o cables sueltos a su alcance.

Ten un extintor de incendios a mano por si acaso y asegúrate de que esté en buen estado de funcionamiento.

Oculta cables para evitar tropiezos y usa cintas de seguridad para fijarlos en su lugar, especialmente en áreas de alto tráfico.

